北市再質疑公費快篩沒給足 陳時中：已到地方倉庫

台北市再次針對中央配送73萬劑公費快篩數量提出質疑，副市長黃珊珊指中央近日說要發的快篩也還沒到，指揮中心指揮官陳時中今天強調，5月9日配貨已到倉庫，由負責人簽收。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，快篩用量隨之增加，台北市政府多次反映中央給予的公費快篩數量不足，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中多次強調，北市評估需要12萬劑，中央配送73萬劑，訂於5月9日至13日配送，未延誤任何作業。

黃珊珊再喊地方快篩不夠，昨天甚至指出，中央5月6日發文說要分幾天發73萬多劑的快篩也還沒到。對此，陳時中今天下午在疫情記者會中表示，「這我不知道，黃副市長應和衛生局問清楚」，強調5月9日配送的公費快篩已經到地方倉庫，地點為台北市的某中學，聯繫人為該校教官。

另外，對於黃珊珊提出中央8日宣布居家匡列者新規定後，舊案如何補發居隔通知書，陳時中僅表示，「這可能要黃副市長與衛生局請教一下」，有什麼困難都可提出，有居家隔離事實的民眾，需要居家隔離證明都應給予，無論電子或紙本都有相關開立規定。

據衛福部推估，5月中至月底，國內將迎來這波本土疫情高峰，有醫師估算，國內今天確診人數應超過7萬例，但指揮中心公布數據僅有5萬多例，媒體詢問，數據落差是否意味社區黑數過多，陳時中表示，有各種可能性，若到檢驗極限，黑數就會變多，只是現在疫情走向與檢驗極限還有距離。

另外，針對外界關注的國內確診後再感染比率，指揮中心發言人莊人祥表示，現階段僅針對2020年至2021年確診者資料分析，上述對象自今年元旦以來約268人再度確診者，暫時無法直接認定為二度染疫，將再進一步研判是否為時陰時陽、已有抗體或感染不同病毒株等。

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