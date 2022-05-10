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家長必看！醫師整理「孩童確診可用藥」 趕快備起來

聯合新聞網 / 綜合報導
孩童示意圖。 圖／pakutaso
孩童示意圖。 圖／pakutaso

本土Omicron疫情爆發迅速，病毒不只在成人間蔓延，許多尚未接種疫苗的孩童也紛紛染疫，然而現在醫療負荷量極大，許書華醫師便針對確診孩童列出適合使用的藥物，用以緩解小孩常見的上呼吸道症狀。不過她也強調，這是非常時期的做法，平時還是要由專業醫師診斷、開藥。

許書華醫師日前整理自家的常用藥，列出「孩童確診可準備的藥」供家長參考：

止痛退燒

可使用Acetaminophen（乙醯胺酚）或NSAID（非類固醇消炎止痛藥）類藥物。

  • 發燒超過38.5度：小於1歲孩童可使用Antiphen（安佳熱糖漿），1歲以上孩童可使用lbuprofen oral susp（依普芬口服懸液），劑量皆為每公斤體重0.5 c.c，每6小時一次，單次最大劑量不超過10 c.c。

  • 發燒超過39度：使用Voren Supp（12.5 mg）非炎栓劑，此為肛門塞劑，劑量為（體重／12.5）顆，如體重6公斤可用約0.5顆。若孩童可吞藥丸，可使用Acetaminophen（一顆500 mg）（普拿疼：Paramol、Depyretin、Acetal、PARAN），劑量為體重／40 顆，每4-6小時一次，單次最大劑量為1顆，一天不多於5顆。

鼻塞、流鼻水

可使用Antihistamine（抗組織胺）類藥物。

  • Cypromin soln（希普利敏液）：第一代抗組織胺，比較嗜睡，劑量為體重×0.25 c.c，一天3-4次。

  • Peace（鼻福）：第一抗組織胺＋交感神經奮劑，對鼻塞很有效，建議短期用，不要超過7天，避免停藥後產生反彈鼻炎。劑量為體重×0.25 c.c ，一天3次。

  • Cetirizine Soln（勝克敏液）：第二代抗組織胺，較不嗜睡，劑量為體重×0.25 c.c（最多不超過10 c.c)，一天1-2次。

如為30公斤以上的大小孩

  • Xyzal（驅異樂）：6-11歲，睡前0.5顆，12歲以上睡前1顆。

  • Allegra（艾來）、Denosin（停敏）：6-11歲，一次0.5顆，一天2次；12歲以上，一次1顆，一天2次。

咳嗽

許書華提醒咳嗽藥需小心使用，勿用麻醉性鎮咳劑（如甘草止咳水），可使用Butamirate Citrate類藥物。

  • Mirate（米瑞液）：劑量為每公斤體重0.25 c.c，一天3次。

化痰

可使用Ambroxol HCI類藥物。

  • Soltan liquid（舒痰）：劑量為每公斤體重0.2 c.c，一天3次。

許書華表示「並不鼓勵大家平時都自己拿藥不看醫生」，只是非常時期，家長和孩子都有可能會因輕症在家隔離，因此整理症狀輔助用藥供大家參考，並強調「這些是症狀緩解用藥，不是抗病毒藥」，且應到有藥師諮詢的藥局購買。

此外她也提醒，若是小於1歲者出現症狀、發燒超過48小時或高燒時發冷冒冷汗、退燒後活力不佳、持續嘔吐、超過12小時未進食或無尿、退燒後仍喘或胸悶胸痛，建議視訊診療或住院；如有抽搐、意識不佳、呼吸困難或胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷冒冷汗或皮膚斑駁，則需趕快通知119或24小時緊急醫療諮詢平台，不要傻傻以為有備藥就輕忽。

新冠肺炎 Omicron

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