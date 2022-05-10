亞東醫院院長提「文明共存」 醫讚：值得我們深思

今（10）日本土疫情新增50780例，飆破5萬大關，與病毒共存仍是艱鉅的挑戰，有賴醫師、專家給大眾指引與信心喊話，來共渡難關。昨日亞東醫院院長邱冠明就在指揮中心記者會上分享照護經驗，一席話感動許多人，連ICU醫師陳志金都將他說的話做成圖卡，並稱讚「非常值得我們深思」。

邱冠明昨日在疫情指揮中心記者會表示「在我們演化過程裡面，其實充滿競爭，但實務上，當我們遇到一個可敬對手的時候，在經濟成本或科學實力上面，我們無法殲滅它的時候，我覺得共存是一個妥協的結果，但是科學家從來沒有放棄過競爭，差別只在於在這個壓力之下，我們應該怎樣文明有序地共存？」

邱冠明指出，新冠疫情一度讓急診人數降低，但最近一個月人數又快速上升，因此他也呼籲民眾「當大家關心自己的PCR，不要妨礙別人CPR」，確診的話待在家裡是最好的選擇，沒有明顯嚴重症狀的人，建議在家裡等病毒清零。

對此，陳志金醫師也將這一席話做成圖卡，並稱讚「文明有序地共存是非常值得我們深思的問題」，底下也有很多網友表示「超有說服力」、「不知道為什麼有點感動！」、「院長這番話滿值得大家互相鼓勵，大家都是第一次遇到新冠肺炎，就像第一次當爹當娘，過程總有艱辛不安，還好孩子會長大，而我們會看見隧道亮光」。

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