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美對台軍售喊卡 專家：國軍應盡速評估部隊需求

主播目擊半夜台大急診「超載現況」 PO照嘆：坐辦公室的官一定不知

聯合新聞網 / 綜合報導
主播戴立綱直擊台大醫院急診現況，並發文感謝醫護人員。 圖擷自Facebook
主播戴立綱直擊台大醫院急診現況，並發文感謝醫護人員。 圖擷自Facebook

本土疫情嚴峻，連三日確診人數突破4萬，醫療量能更是不堪負荷。氣象主播戴立綱於昨（9）夜凌晨路過台大醫院急診門口時，就目擊到忙至深夜仍在疲於奔命的救護車，及大批等候叫號的民眾，讓他直呼醫護人怨實在太辛苦了。此文喚起許多民眾對醫護的感謝，亦有網友譴責政府的超前部署不足，才會導致如今境地。

氣象主播戴立綱於深夜兩點在臉書發文寫道，他凌晨12點30分開車經過台大醫院時，看見急診門口一輛接著一輛的救護車正排隊進入，外面也盡是等候叫號的病患，讓他不禁感嘆，「深夜擴音器的叫號聲，劃破寧靜的夜晚，路邊垃圾桶也都封閉。醫療量能的超負荷，坐辦公室的官，一定不知道。醫護人員加油！願大家平安！」。

戴立綱也一併附上他在外頭拍下的現場照片，令許多網友表示動容，紛紛留言獻上對醫護人員的感謝，「醫護人員辛苦了！你們最令人敬佩」、「醫生護士這時候是最辛苦的要謝謝他們」。更有網友描述親眼見到的醫療現況，「醫護團隊真的很辛苦！今早去排PCR，他們從早到下午5點都沒進食也沒喝水，還有人因為採檢跟醫護人員發脾氣，他們也很無奈」。

見醫療量能如此超載，也有許多網友出面替醫護人員叫屈，「高官們只會動嘴，完全不了解醫護人員的辛勞」、「坐在冷氣房冷血看著看板報數字，誰染疫誰疫歿都是市井小民的事」、「無配套卻要人民與病毒共存，什麼政府？」、「怎麼變這樣！什麼超前部署啦！累垮的是醫療人員！」。

新冠肺炎 台大醫院 醫護人員 救護車

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