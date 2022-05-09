數位健康證明增加註身分證字號 5月10日改版上路
金管會擬以「數位新冠病毒健康證明」替代醫生診斷書作為防疫險理賠審核文件，中央流行疫情指揮中心今天公布，此電子證明將增列顯示身分證字號需求，10日改版上路。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫引發防疫保單亂象。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午在立法院表示，保險合約雖非指揮中心管理，但提醒數位健康證明有公信力，保險業者有履行合約義務；合法證明都可使用，保險效力有2年請求權，醫院正在忙，呼籲民眾不用急。
指揮中心發言人莊人祥也在下午疫情記者會表示，因應民眾反映，台灣「數位新冠病毒健康證明」系統將增加顯示身分證字號資料需求，並於5月10日上午8時完成版本更新。數位新冠病毒健康證明申請，以電腦或手機直接上網辦理，執行三個步驟即可取得。
第一步為確認身分；第二步選擇項目，選擇「疫苗接種數位證明」、「檢驗結果數位證明」；第三步取得證明，於申請成功畫面點選「下載/列印 數位證明」，若需列印者也可使用「取得超商列印碼」。
莊人祥提醒，為更新原有版本的功能，申辦平台預計於今天晚間9時至明天上午8時暫時停止服務，進行版本更新，有急需使用者，請先提前下載。詳細下戴及驗證系統操作方式可以參考衛生福利部官網數位證明專區。
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