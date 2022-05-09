快訊

把人帶進摩鐵...中山分局巡佐遭控下藥迷昏女警 將記大過

湯優盃／奪勝保證！戴資穎24分鐘拍下澳洲對手

女兒打2劑高端下半身癱 中風老母嚇到不敢接種

數位健康證明增加註身分證字號 5月10日改版上路

中央社 / 台北9日電

金管會擬以「數位新冠病毒健康證明」替代醫生診斷書作為防疫險理賠審核文件，中央流行疫情指揮中心今天公布，此電子證明將增列顯示身分證字號需求，10日改版上路。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫引發防疫保單亂象。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午在立法院表示，保險合約雖非指揮中心管理，但提醒數位健康證明有公信力，保險業者有履行合約義務；合法證明都可使用，保險效力有2年請求權，醫院正在忙，呼籲民眾不用急。

指揮中心發言人莊人祥也在下午疫情記者會表示，因應民眾反映，台灣「數位新冠病毒健康證明」系統將增加顯示身分證字號資料需求，並於5月10日上午8時完成版本更新。數位新冠病毒健康證明申請，以電腦或手機直接上網辦理，執行三個步驟即可取得。

第一步為確認身分；第二步選擇項目，選擇「疫苗接種數位證明」、「檢驗結果數位證明」；第三步取得證明，於申請成功畫面點選「下載/列印 數位證明」，若需列印者也可使用「取得超商列印碼」。

莊人祥提醒，為更新原有版本的功能，申辦平台預計於今天晚間9時至明天上午8時暫時停止服務，進行版本更新，有急需使用者，請先提前下載。詳細下戴及驗證系統操作方式可以參考衛生福利部官網數位證明專區

金管會 莊人祥

延伸閱讀

陳時中稱快篩不夠打給他 侯友宜：很早就通過電話

立委問誰有快篩？ 主計長朱澤民神來一筆：有需要跟莊人祥借

新冠肺炎擬降為第四級傳染病 陳時中：難以公布確診數

快篩劑買不到 莊人祥：520之前全台每戶可有一盒

相關新聞

陳時中稱快篩不夠打給他 侯友宜：很早就通過電話

快篩試劑不足引發各地政府相繼喊話，衛福部長陳時中今在立院時說，若有不夠，請地方統計後再報上來，希望大家別在媒體喊話，行文...

兒童疫苗施打 中榮醫師：7成機率預防重症

台中市6到11歲兒童將開打兒童疫苗，台中榮總兒童醫學部兒童感染科主任陳伯彥今天表示，無論是BNT或莫德納疫苗，施打後7成...

全台瘋搶快篩試劑 高雄有先見之明早就預購百萬劑

全台瘋搶快篩試劑，民進黨台北市議員梁文傑調審計部資料發現，高市今年元月起花5200萬採購試劑，台北只花53萬，市民安心程...

3+4居隔離卻遲未拿到居隔書 黃珊珊：不會再開立

國內本土疫情升溫，確診者逐日增加，有民眾反映，採3+4居家隔離卻沒拿到居家隔離通知書，致電到區級關懷中心也都塞車，直呼到...

4月疫情爆發4月才買快篩？ 黃珊珊：1月就買了

台北市長柯文哲3月預言，4月疫情將爆發，但北市議員游淑慧向北市衛生局索資後發現，市府第一次購買快篩試劑是在4月8日，質疑...

5月底至6月初高峰期 要備專責病房

疫情高峰快來了，衛福部急備醫療量能！衛福部長陳時中9日赴立院表示，疫情高峰預估是5月底至6月初，考量到醫療量能，不適合貿然鬆綁邊境。針對緊繃的病房量能，民進黨立委莊競程則提問說，衛福部是否有調配措施？衛福部次長石崇良回應說，疫情指數升溫，病房需要「超前部署」，並透露未來「所有醫院都必須備有專責病房」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。