快訊

把人帶進摩鐵...中山分局巡佐遭控下藥迷昏女警 將記大過

湯優盃／奪勝保證！戴資穎24分鐘拍下澳洲對手

女兒打2劑高端下半身癱 中風老母嚇到不敢接種

花蓮縣衛生局：「疫情海嘯」到 請軍方協助支援防疫

中央社 / 花蓮縣9日電

花蓮今天新增767例COVID-19確診者，自3月底爆發至今累計確診人數7537人；衛生局長朱家祥說，「疫情海嘯」已來臨，只能與其共存與減災，將會請軍方協助支援防疫人力不足的問題。

花蓮縣今天新增767例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，目前住院105人，居家照護累計4561人，衛生局長朱家祥在防疫記者會中表示，12歲以下、65歲以上確診者須多關注自身病程，也再次呼籲民眾確診後勿拒絕醫療派案，保持手機暢通，以避免延遲就醫而影響病情。

朱家祥指出，將輕、重症分流，採行分級醫療，讓確診者受到最好照顧。另提醒社區快篩站將在這週正式退場，全面轉型為家用快篩PCR篩檢站，花蓮各區家用快篩PCR篩檢站多另設篩檢專區，以紓解急診室壓力。有關篩檢時間及地點，可洽各區醫療院所或縣府官網及臉書查詢

花蓮縣疫苗覆蓋率低於全國平均值，尤其偏鄉長者接種率偏低，朱家祥上午在縣議會答覆議員時說，為了找出高齡者不願接種疫苗的原因，協同13鄉鎮市公所完成1萬5700多份問卷，了解高齡者不打疫苗的原因。

結果主要是因本身疾病及擔心疫苗副作用等，採挨家挨戶調查，發現有590名長者已亡故、1013名是找不到人的；後續會安排到宅打疫苗方式，預估可增加約5%的接種率。

至於多名縣議員關心的防疫人力不足問題，朱家祥表示，將會請軍方協助。

新冠肺炎 花蓮 疫情

延伸閱讀

花蓮暴增803例分析「校正回歸」 縣府9日起巡迴打疫苗

花蓮校園染疫國小生占6成 縣府呼籲盡快接種疫苗

花蓮今628名孩童接種、4人暈針 休息後好轉

花蓮兒童疫苗開打 校方放卡通影片緩解緊張

相關新聞

陳時中稱快篩不夠打給他 侯友宜：很早就通過電話

快篩試劑不足引發各地政府相繼喊話，衛福部長陳時中今在立院時說，若有不夠，請地方統計後再報上來，希望大家別在媒體喊話，行文...

兒童疫苗施打 中榮醫師：7成機率預防重症

台中市6到11歲兒童將開打兒童疫苗，台中榮總兒童醫學部兒童感染科主任陳伯彥今天表示，無論是BNT或莫德納疫苗，施打後7成...

全台瘋搶快篩試劑 高雄有先見之明早就預購百萬劑

全台瘋搶快篩試劑，民進黨台北市議員梁文傑調審計部資料發現，高市今年元月起花5200萬採購試劑，台北只花53萬，市民安心程...

3+4居隔離卻遲未拿到居隔書 黃珊珊：不會再開立

國內本土疫情升溫，確診者逐日增加，有民眾反映，採3+4居家隔離卻沒拿到居家隔離通知書，致電到區級關懷中心也都塞車，直呼到...

4月疫情爆發4月才買快篩？ 黃珊珊：1月就買了

台北市長柯文哲3月預言，4月疫情將爆發，但北市議員游淑慧向北市衛生局索資後發現，市府第一次購買快篩試劑是在4月8日，質疑...

5月底至6月初高峰期 要備專責病房

疫情高峰快來了，衛福部急備醫療量能！衛福部長陳時中9日赴立院表示，疫情高峰預估是5月底至6月初，考量到醫療量能，不適合貿然鬆綁邊境。針對緊繃的病房量能，民進黨立委莊競程則提問說，衛福部是否有調配措施？衛福部次長石崇良回應說，疫情指數升溫，病房需要「超前部署」，並透露未來「所有醫院都必須備有專責病房」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。