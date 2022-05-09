快訊

把人帶進摩鐵...中山分局巡佐遭控下藥迷昏女警 將記大過

湯優盃／奪勝保證！戴資穎24分鐘拍下澳洲對手

女兒打2劑高端下半身癱 中風老母嚇到不敢接種

兒童疫苗施打 中榮醫師：7成機率預防重症

中央社 / 台中9日電
圖為國內兒童疫苗接種情形。圖／聯合報系資料照片
圖為國內兒童疫苗接種情形。圖／聯合報系資料照片

台中市6到11歲兒童將開打兒童疫苗，台中榮總兒童醫學部兒童感染科主任陳伯彥今天表示，無論是BNT或莫德納疫苗，施打後7成機率可預防重症，且效果持續半年以上。

台中市政府下午召開流行疫情指揮中心防疫記者會，由於台中市兒童疫苗將於11日開打，會中特別邀請陳伯彥說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗效果與副作用、居隔兒童照護與確診症狀處置等注意事項。

陳伯彥指出，清明節過後，全國兒童確診案例急速增加，兒童一確診就可能出現高燒、嘔吐及喉嚨痛等類似感冒症狀，且會有吃不下、活動力變差與脫水等症狀，目前在台中榮總收治的兒童，治療後約2至3天就會好轉，恢復活力，很快就可回家繼續居家隔離照護。

陳伯彥也指出，但確診兒童通常都是受到家長傳染或學校同學互相傳染，若家長受到感染，即可能造成照護上的困擾，因此提醒大家仍應持續落實防疫措施。

對於兒童確診後變成重症機率，陳伯彥認為，部分5歲以下兒童發生熱性痙攣的比率較高，兒童確診治療並無特效藥，若重症會使用「瑞德西韋」，評估可以的話就會使用「清冠一號」緩解症狀，其餘的就如同感冒般治療處理，給予退燒止痛，復原機率相當高，近1個多月以來，就台中榮總而言，並沒有發生重症病例。

由於有家長仍猶豫要不要讓兒童施打疫苗，陳伯彥說，疫情來勢洶洶，經研究比較，兒童與青少年施打疫苗後的效果與副作用其實都差不多，兒童副作用甚至更輕微，且經證實，無論BNT或莫德納都有7成機率可預防重症，且效果持續半年以上，兒童施打疫苗若出現副作用，大多在3天內即快速緩解，目前疫情嚴峻，建議有疫苗就打，不要再等。

新冠肺炎

延伸閱讀

澎湖學童疫苗開打 接種意願約3成

苗栗縣新增340例確診 鼓勵學童打疫苗防重症

台南65歲以上長者 接種疫苗再送2劑快篩

影／北市刪防疫預算惹議 蔡炳坤：陳時中說「不要再買疫苗了」

相關新聞

陳時中稱快篩不夠打給他 侯友宜：很早就通過電話

快篩試劑不足引發各地政府相繼喊話，衛福部長陳時中今在立院時說，若有不夠，請地方統計後再報上來，希望大家別在媒體喊話，行文...

兒童疫苗施打 中榮醫師：7成機率預防重症

台中市6到11歲兒童將開打兒童疫苗，台中榮總兒童醫學部兒童感染科主任陳伯彥今天表示，無論是BNT或莫德納疫苗，施打後7成...

全台瘋搶快篩試劑 高雄有先見之明早就預購百萬劑

全台瘋搶快篩試劑，民進黨台北市議員梁文傑調審計部資料發現，高市今年元月起花5200萬採購試劑，台北只花53萬，市民安心程...

3+4居隔離卻遲未拿到居隔書 黃珊珊：不會再開立

國內本土疫情升溫，確診者逐日增加，有民眾反映，採3+4居家隔離卻沒拿到居家隔離通知書，致電到區級關懷中心也都塞車，直呼到...

4月疫情爆發4月才買快篩？ 黃珊珊：1月就買了

台北市長柯文哲3月預言，4月疫情將爆發，但北市議員游淑慧向北市衛生局索資後發現，市府第一次購買快篩試劑是在4月8日，質疑...

5月底至6月初高峰期 要備專責病房

疫情高峰快來了，衛福部急備醫療量能！衛福部長陳時中9日赴立院表示，疫情高峰預估是5月底至6月初，考量到醫療量能，不適合貿然鬆綁邊境。針對緊繃的病房量能，民進黨立委莊競程則提問說，衛福部是否有調配措施？衛福部次長石崇良回應說，疫情指數升溫，病房需要「超前部署」，並透露未來「所有醫院都必須備有專責病房」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。