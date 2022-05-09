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提供確診婦幼視訊診療 屏東號召18名醫師加入行列

中央社 / 屏東縣9日電

屏東今天新增773例本土確診，為加強照顧確診兒童及孕婦，縣府號召18名婦兒科醫師加入，提供婦幼視訊診療，加強關懷12歲以下兒童確診個案。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，為減少民眾到院所就醫而增加染疫風險，目前共有212家醫療院所提供視訊診療，為加強關懷兒童及孕婦確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），號召18名婦兒科醫師加入行列。

另外，轄內13家專責醫院及4家核心藥局已核准配置抗病毒藥物，醫生可透過視訊診療，並取得病人同意開立處方箋，讓民眾看病不用進醫院，縣府也呼籲民眾能多利用。

因應5月21日、22日即將到來國中教育會考，縣府宣布國中三年級學生考前一週以實體上課為原則，家長如再16日至20日期間向學校請防疫假，學校也要尊重學生狀況，並予以彈性准假，不列入出缺席成績計算，並提供線上教學。

縣府表示，今天773例確診中，以屏東市273例最多，其次為萬丹鄉66例。全校班級暫停實體課程校數為4校75班、部分班級暫停實體課程校數有58校120班。

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