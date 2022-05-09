避免確診者癱瘓急診 彰縣規劃居家照護診所增至百家
彰縣衛生局長葉彥伯指出，COVID-19確診不斷增加，為避免癱瘓醫院急診量能，彰化居家照護以基層診所收案件數最多，82家診所累計照顧2000多人，規劃增加診所數量到百家。
彰化縣政府今天發布新聞稿指出，彰化縣新增497例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，居家隔離中人數為1871人，平均每名確診者隔離人數為2人，而目前確診個案以青壯年族群為最多。
衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪時說，彰化縣有11家醫院及82家基層診所組成居家照護團隊，而COVID-19確診個案接受居家照護，以基層診所組成的居家照護團隊件數為最多，自4月17日至5月8日，累計收案數為2439件。
葉彥伯指出，由於確診者大多為輕症，為避免影響醫院的急診量能，未來計劃增加居家照護的診所到百家以上，呼籲民眾如接到診所來電，不要當成詐騙電話，有問題可向衛生局查證。
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