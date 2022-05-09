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5月底至6月初高峰期 要備專責病房

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

疫情高峰快來了，衛福部急備醫療量能！衛福部長陳時中9日赴立院表示，疫情高峰預估是5月底至6月初，考量到醫療量能，不適合貿然鬆綁邊境。針對緊繃的病房量能，民進黨立委莊競程則提問說，衛福部是否有調配措施？衛福部次長石崇良回應說，疫情指數升溫，病房需要「超前部署」，並透露未來「所有醫院都必須備有專責病房」。

口罩有望放寬？

面對媒體提問說未來是否再放寬邊境？陳時中回應說，目前仍需要顧慮放寬邊境將增加醫院負擔，目前的疫情狀況可能還不適合貿然開放。他補充說，因為疫情高峰預估是5月底至6月初，高峰後7月多就往下走，醫療量能比較充足，那時開放的問題就會比較小。

媒體追問，民眾7月後脫下口罩的機率是否變高？陳時中回應說，「當然」，但仍希望有些防疫措施不要開放地這麼快，但如戶外或空曠場所，可以慢慢放寬。

全台都要專責病房

莊競程質詢指出，因應疫情升溫，衛福部要求北北基桃4縣市500床以上醫院開設3成專責病房，卻引發外界質疑，專責病床還沒滿床，卻要再開設3成，開設病床狀況手忙腳亂，衛福部應如何調配？

石崇良表示，推估若每日5萬人確診，約有3%病人需要住院，以平均住院5天而言，約需7500床，若每日10萬人確診，就需要1.5萬床。而確診病例成指數型成長，目前專責病房開設近1萬床，確實「需要超前部署」。

他透露，衛福部將於10日邀集各級醫院，可能「所有醫院都必須備有專責病房」，以便因應無症狀的事故病人。

4500劑快篩要簽約

衛福部部長陳時中赴立法院備詢，國民黨立委林為洲質詢表示，先前詢問快篩相關問題，得到「不要常常做」的答覆，直言現在政府給大家的感覺是「沒快篩才告訴我們說不要隨便做」。林為洲更向陳時中喊話說「所以你要趕快提供足夠的快篩，這事很重要，你要鬆綁的必要配套就是快篩，努力一點啦。」

陳時中表示，15日後就會再與羅氏簽訂4500萬劑的快篩契約，將全數提供給快篩實名制使用，量能預估可到7月底，「這樣5月底起碼就有5000到6000萬劑」。

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