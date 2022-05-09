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台南65歲以上長者 接種疫苗再送2劑快篩

中央社 / 台南9日電

台南市今天新增1434例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，台南市政府今天宣布65歲以上長者接種疫苗，還可獲贈2劑家用快篩試劑，盼提高接種疫苗意願。

台南市長黃偉哲下午在市府線上防疫記者會中表示，中央稍早公布台南今天新增1448例，其中14例轉出為外縣市個案，修正後為新增1434例，其中559例為無症狀感染，市府為鼓勵長者接種疫苗，除了原提供的禮券外，將再增加提供快篩試劑作為贈品。

衛生局長許以霖表示，即日起台南市65歲以上長者接種COVID-19疫苗，不限接種廠牌及劑次，可於完成接種後3天內（不含假日），持接種紀錄卡於衛生所上班時段前往領取2劑家用快篩試劑。

許以霖指出，目前台南市疫苗數量充足，希望民眾完整接種，提高保護力，市府也正在與基層診所進行協調，應該這幾天就可以開放6歲至11歲兒童預約接種疫苗，提高接種便利性。

他說，最近民眾篩檢需求增加，台南市持續開設篩檢站提供服務，若市民為確診者的接觸者或家用快篩陽性，可佩戴口罩、持身分證及健保卡，依公告時間地點前往篩檢。確診者的接觸者可於明天至15日上午9時至11時前往新化體育公園或松柏育樂中心，或8時至10時前往營新醫院進行鼻咽快篩。

許以霖表示，家用快篩陽性的市民，可持陽性試劑（密封包好），於明天至15日上午11時至12時前往新化體育公園或松柏育樂中心，或10時至12時前往營新醫院進行PCR檢測。

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