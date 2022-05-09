快篩陽排隊篩檢爆人潮 排隊排過街
本土疫情持續升溫，今天確診人數超過四萬例，民眾快篩呈現陽性也增多。各地的公費社區篩檢站篩檢量也爆量。
快篩陽性而前往社區篩檢站排隊篩檢的民眾，從一早8點半就開始排隊，到下午三點半截止排隊時間為止。排隊篩檢的隊伍沒有斷過。排隊人潮多到跨過馬路，還得動用工作人員在路口協助「排隊過馬路」。也有民眾花費4500元自費篩檢，就不用排那麼長的隊伍等候篩檢。
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