中市推出診所PCR得來速機制 緩解醫院急診負擔

台中市本土確診個案仍在2000例以上，為了紓解醫院急診室負擔，台中市長盧秀燕今天宣布，明天起實施「診所PCR得來速」機制，民眾可在社區診所篩檢，節省就醫時間。

盧秀燕下午在台中市疫情指揮中心防疫記者會中表示，台中市今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案2099例，其中535例為接觸者發病，包括校園群聚73例、職場群聚96例、家庭朋友群聚366例，其餘持續調查中。

隨著確診人數的增加，盧秀燕在會中表示，為維繫醫療量能，有效達到分流機制，讓確診者獲妥善照護，市府先前陸續請醫院推出「快篩陽得來速」與「兒童就醫得來速」醫療機制，獲得廣大民眾認同與個別縣市政府參考仿效。

為紓解醫院急診室的醫療負擔，盧秀燕指出，台中市與境內診所合作，明天起實施「診所PCR得來速」機制，民眾若居家快篩陽或出現相關症狀，經診所醫師評估後，可在台中市7家診所PCR（核酸檢測），有症狀可由醫師看診後領藥、衛教，節省就醫時間。

台中市衛生局長曾梓展指出，若民眾在家裡自行快篩陽性，或出現相關症狀，經診所醫師評估後，都可直接在東勢長頸鹿小兒科診所、豐原張宗聖耳鼻喉科診所、北屯承安耳鼻喉科診所、大甲全信賴診所、西屯工業區員工診所、南屯主悅診所、南屯東寧耳鼻喉科診所等7家診所進行PCR。

盧秀燕表示，快篩陽性無症狀者，PCR後可先返家等候結果；有症狀或有就醫需求者，可直接由診所醫師看診，領藥、衛教後返家等候結果。她特別感謝這7家診所醫護人員響應與幫忙，讓城市防疫力量再升級，希望更多診所加入「診所PCR得來速」行列。

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