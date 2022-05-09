中市推出診所PCR得來速機制 緩解醫院急診負擔
台中市本土確診個案仍在2000例以上，為了紓解醫院急診室負擔，台中市長盧秀燕今天宣布，明天起實施「診所PCR得來速」機制，民眾可在社區診所篩檢，節省就醫時間。
盧秀燕下午在台中市疫情指揮中心防疫記者會中表示，台中市今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案2099例，其中535例為接觸者發病，包括校園群聚73例、職場群聚96例、家庭朋友群聚366例，其餘持續調查中。
隨著確診人數的增加，盧秀燕在會中表示，為維繫醫療量能，有效達到分流機制，讓確診者獲妥善照護，市府先前陸續請醫院推出「快篩陽得來速」與「兒童就醫得來速」醫療機制，獲得廣大民眾認同與個別縣市政府參考仿效。
為紓解醫院急診室的醫療負擔，盧秀燕指出，台中市與境內診所合作，明天起實施「診所PCR得來速」機制，民眾若居家快篩陽或出現相關症狀，經診所醫師評估後，可在台中市7家診所PCR（核酸檢測），有症狀可由醫師看診後領藥、衛教，節省就醫時間。
台中市衛生局長曾梓展指出，若民眾在家裡自行快篩陽性，或出現相關症狀，經診所醫師評估後，都可直接在東勢長頸鹿小兒科診所、豐原張宗聖耳鼻喉科診所、北屯承安耳鼻喉科診所、大甲全信賴診所、西屯工業區員工診所、南屯主悅診所、南屯東寧耳鼻喉科診所等7家診所進行PCR。
盧秀燕表示，快篩陽性無症狀者，PCR後可先返家等候結果；有症狀或有就醫需求者，可直接由診所醫師看診，領藥、衛教後返家等候結果。她特別感謝這7家診所醫護人員響應與幫忙，讓城市防疫力量再升級，希望更多診所加入「診所PCR得來速」行列。
▪【疫情專題】5月9日新增本土40,263例、境外移入41例 確診死亡12例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言