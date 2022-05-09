快訊

新冠肺炎擬降級 四家防疫保單確診「理賠金額打一折」

恆春偵查隊長上「越南店摸小姐」正面照被曝光 本人回應了

新冠肺炎擬降為第四級傳染病 陳時中揭時間點：屆時難以公布確診數

民怨買不到實名制快篩 陳時中：再2、3週達平衡

中央社 / 台北9日電
3+4引爆搶購快篩劑，街頭到處可見排隊亂象，民眾犧牲假日休暇時間，大太陽底下頂著高溫炙熱排隊，在藥局外買快篩劑。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
3+4引爆搶購快篩劑，街頭到處可見排隊亂象，民眾犧牲假日休暇時間，大太陽底下頂著高溫炙熱排隊，在藥局外買快篩劑。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

快篩實名制上路後，不少民眾反映買不到。疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，快篩實名制現在每天提供40萬人份販售，相信再過幾輪，壓力會慢慢減輕，希望2、3週內能平衡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，快篩試劑實名制也出現排隊潮，不少民眾反映買不到。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中提到，一開始要考量進貨條件，藥局也不是整天都賣快篩，現在快篩實名制每天有40萬人份販售，相信再過幾輪，壓力會慢慢減輕，希望2、3週內能平衡；至於快篩試劑5、6月總量有多少，等羅氏配貨表送上來後會再報告。

4大超商今天開始販售快篩試劑，每劑新台幣180元，但未出現搶購潮，有民眾希望能有降價空間。陳時中提到，超市販售是市場機制，如果大家覺得貴，會請廠商適時降價。

基隆市政府昨天晚間發表聲明，稱基隆提報要20萬劑快篩，而不是陳時中所稱的3萬劑；台北市政府則提到，指揮中心說北市申請12萬劑快篩，中央給73萬劑，但73萬劑是中央補助給居家隔離對象的量且目前還沒送到，而12萬劑是向中央申請的，兩者不可混為一談。

陳時中指出，基隆5月4日回報要3萬劑快篩，5月5日回報庫存還有約6萬劑，中央預計分配給18萬劑，如果不夠，基隆可將具體理由送上來，中央還可以再補；中央提供北市73萬劑快篩，給居隔者使用，至於北市另外申請的12萬劑尚不知用途，如有緊急需求，可先從73萬劑中挪用。

近日傳出有旅遊相關公會提供認購快篩，每劑100元，但為中國製造且未經衛福部認證。陳時中表示，不合格的快篩試劑建議不要使用，必須有醫材證或通過EUA（緊急使用授權），否則用起來無效，而販售不合法的東西就可能觸法。

屏東縣則傳出有民眾快篩發現陽性後，就亂丟試劑。陳時中提醒，陽性檢體不能亂丟，應放在塑膠袋並帶去PCR採檢，亂丟可能會有相關罰則。

新冠肺炎

延伸閱讀

本土增4萬0263例「遇假日被低估」陳時中：高峰仍未到

影／藍委告陳時中瀆職 民進黨呼籲不要再亂了

影／北市批中央扣著快篩慢慢發 陳時中：雙北還有多餘

影／快篩餘最多? 鄭文燦打臉陳時中：現在都是短缺狀態

相關新聞

快篩劑買不到 莊人祥：520之前全台每戶可有一盒

民眾排隊買不到快篩劑，成了全民最大焦慮，連總統蔡英文都出面安撫民眾，宣示五月底前有一億份快篩進口，衛福部疾管署副署長莊人...

快篩通路兩樣情 超商沒人搶、藥局還在排隊

快篩實名制已上路11天，為了避免民眾買不到，4大超商、全聯、康是美、屈臣氏與美廉社等8個通路開賣快篩，雖然通路變多，但民...

接觸者被匡列越來越難 民眾「自願隔離」索取居隔單

彰化今天新增497例新冠肺炎確診個案，由於中央政策調整，居隔主要匡列同住者，職場和學校不再匡列居家隔離，彰化平均每名確診...

陳建仁向英媒坦承 快篩試劑政府準備不足

我國前副總統陳建仁接受英國衛報訪問時坦言，政府在快篩試劑上準備不足。

整理包／「藥妝店、超市、四大超商」8大通路開賣快篩 地點、售價一次看

快篩實名制上路後，藥局持續出現排隊購買潮，為了避免民眾買不到家用快篩，快篩廠商將持續撥出非實名制亞培快篩劑量能，自今（9）日上午起，將有四大超商（統一、全家、OK、萊爾富）、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社等八個零售通路在北北基桃等染疫風險較高的地區...

陳時中稱快篩不夠打給他 侯友宜：很早就通過電話

快篩試劑不足引發各地政府相繼喊話，衛福部長陳時中今在立院時說，若有不夠，請地方統計後再報上來，希望大家別在媒體喊話，行文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。