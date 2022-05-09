免費普發每人5劑 國民黨桃議員籲市府只須動支12億元

國內疫情升溫，民眾排隊搶買快篩，許多藥局外面從早到晚都是大排長龍。桃園市議會國民黨團今天開記者會，高呼「給我免費快篩」，呼籲桃園市政府動用災害準備金、第二預備金及年度預算餘裕，為226萬多桃園市民每人購買5劑快篩試劑，以解燃眉之急。

議員梁為超直言，民眾為了快篩劑天天排隊，甚至傳出有警察、消防等第一線公務員也要自行排隊買快篩，質疑秘書處採購這麼多快篩試劑，難道都沒發給第一線公務員嗎，「市府的超前部署在哪？」

議員詹江村、陳美梅、林政賢也說，目前民眾購買快篩劑1劑180元，而且還大排長龍耗費數小時，因小孩上班，大部分都是長輩幫忙排隊，但是政府共同供應契約1劑只要59元，政府只要出一點錢，就能協助所有的家庭。

議員舒翠玲表示，經國民黨團精算市政府預算，並與主計處、財政局確認，今年災害準備金還有5.1億元額度，第二預備金還有3.1億元額度，另本預算1400多億元，每一年度會有5%餘裕，只需2.5%預算，就有35億元，上述經費加起來就有43億元可以運用，而市府只要動支12億元，就可以全面普發給226萬桃園市民，且每人5劑快篩試劑。

舒翠玲表示，中央疫情指揮中心昨天已經宣布地方政府可以自行採購快篩劑，市府要趕快透過醫材商盡速向國外採購，也希望採購部分唾液快篩劑，提供給幼稚園及國小小朋友使用。

副市長高安邦表示，由於學校需要復課，快篩試劑需求量龐大，先前秘書處採購的4萬劑快篩已發給各級學校，但仍不足，市府會全力調配快篩試劑的配給，也會聯繫各局處討論採購事宜。 國民黨議員舒翠玲、梁為超呼籲桃園市政府動用災害準備金、第二預備金及年度預算餘裕，為226萬多桃園市民每人購買5劑快篩試劑。記者朱冠諭／攝影

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