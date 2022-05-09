快訊

勝利日閱兵！普亭稱對烏行動是「正確決定」 火爆嗆歐洲不想聽見俄國聲音

東部海域又有地震 15時45分芮氏規模5.2

晶碩光學爆上百移工染疫 鄭文燦：已要求分倉分流

免費普發每人5劑 國民黨桃議員籲市府只須動支12億元

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨議員呼籲桃園市政府動用災害準備金、第二預備金及年度預算餘裕，為226萬多桃園市民每人購買5劑快篩試劑。記者朱冠諭／攝影
國民黨議員呼籲桃園市政府動用災害準備金、第二預備金及年度預算餘裕，為226萬多桃園市民每人購買5劑快篩試劑。記者朱冠諭／攝影

國內疫情升溫，民眾排隊搶買快篩，許多藥局外面從早到晚都是大排長龍。桃園市議會國民黨團今天開記者會，高呼「給我免費快篩」，呼籲桃園市政府動用災害準備金、第二預備金及年度預算餘裕，為226萬多桃園市民每人購買5劑快篩試劑，以解燃眉之急。

議員梁為超直言，民眾為了快篩劑天天排隊，甚至傳出有警察、消防等第一線公務員也要自行排隊買快篩，質疑秘書處採購這麼多快篩試劑，難道都沒發給第一線公務員嗎，「市府的超前部署在哪？」

議員詹江村、陳美梅、林政賢也說，目前民眾購買快篩劑1劑180元，而且還大排長龍耗費數小時，因小孩上班，大部分都是長輩幫忙排隊，但是政府共同供應契約1劑只要59元，政府只要出一點錢，就能協助所有的家庭。

議員舒翠玲表示，經國民黨團精算市政府預算，並與主計處、財政局確認，今年災害準備金還有5.1億元額度，第二預備金還有3.1億元額度，另本預算1400多億元，每一年度會有5%餘裕，只需2.5%預算，就有35億元，上述經費加起來就有43億元可以運用，而市府只要動支12億元，就可以全面普發給226萬桃園市民，且每人5劑快篩試劑。

舒翠玲表示，中央疫情指揮中心昨天已經宣布地方政府可以自行採購快篩劑，市府要趕快透過醫材商盡速向國外採購，也希望採購部分唾液快篩劑，提供給幼稚園及國小小朋友使用。

副市長高安邦表示，由於學校需要復課，快篩試劑需求量龐大，先前秘書處採購的4萬劑快篩已發給各級學校，但仍不足，市府會全力調配快篩試劑的配給，也會聯繫各局處討論採購事宜。

國民黨議員舒翠玲、梁為超呼籲桃園市政府動用災害準備金、第二預備金及年度預算餘裕，為226萬多桃園市民每人購買5劑快篩試劑。記者朱冠諭／攝影
國民黨議員舒翠玲、梁為超呼籲桃園市政府動用災害準備金、第二預備金及年度預算餘裕，為226萬多桃園市民每人購買5劑快篩試劑。記者朱冠諭／攝影

新冠肺炎

延伸閱讀

議員批謀「篩」害命強占2.8萬劑快篩 北農反駁

中央配送快篩劑趕不上需求 台南市府自行採購74萬多劑

北北基桃8通路快篩開賣 多數店家未湧排隊潮

陳時中說雙北快篩劑還有餘 侯友宜：新北還是要靠自己

相關新聞

快篩還是買不到 莊人祥：20日前每家一盒

20日家戶都會有一盒快篩！民進黨立委高嘉瑜在立法院質詢衛福部，什麼時候每位民眾才能都有至少一劑快篩？疾管署副署長莊人祥回應說，每個家戶20日前都至少能買到一盒快篩。高嘉瑜指出，目前上班族還是買不到快篩，呼籲儘快辦理網路登記購買的方式。

數位健康證明更新「增身分證字號」 今晚9點停用11小時

中央流行疫情指揮中心今日表示，為因應民眾反應，我國「數位新冠病毒健康證明」系統將增加顯示身分證字號資料之需求，並於明日5...

今年首批BNT成人疫苗185.7萬劑 9日上午抵台

中央流行疫情指揮中心今日宣布，今年採購的第一批採購Pfizer-BioNTech成人劑型疫苗185.796萬劑，已於今日...

上萬劑快篩劑卡海關？食藥署承諾一周內開會放行

國內出現嚴重快篩荒，多名立委今天在立院財政委員會批評，不少人自國外採購或請親友採購快篩劑，卻卡在海關要求申請文件，還要繳...

整理包／「藥妝店、超市、四大超商」8大通路開賣快篩 地點、售價一次看

快篩實名制上路後，藥局持續出現排隊購買潮，為了避免民眾買不到家用快篩，快篩廠商將持續撥出非實名制亞培快篩劑量能，自今（9）日上午起，將有四大超商（統一、全家、OK、萊爾富）、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社等八個零售通路在北北基桃等染疫風險較高的地區...

為行政作業減壓 高市推「關懷包得來速」簡化流程

本土疫情升溫，確診者不斷攀高，行政作業量能成為嚴峻挑戰。高雄市長陳其邁說，為將行政流程優化、縮短，高雄38個區公所推出「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。