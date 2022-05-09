快篩還是買不到 莊人祥：20日前每家一盒

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】20日家戶都會有一盒快篩！民進黨立委高嘉瑜在立法院質詢衛福部，什麼時候每位民眾才能都有至少一劑快篩？疾管署副署長莊人祥回應說，每個家戶20日前都至少能買到一盒快篩。高嘉瑜指出，目前上班族還是買不到快篩，呼籲儘快辦理網路登記購買的方式。

籲登記網購快篩

民進黨立委高嘉瑜9日質詢問說，請問什麼時候能確保每個人都至少有一劑快篩？莊人祥回應表示，實名制預計將發出一千萬人份，估計20日前台灣每個家戶都至少能買到一盒快篩，而9日也已開放超商通路都能夠購買。

高嘉瑜表示，「早上去超商看一樣買不到快篩」，現在的狀況是，上班族就沒時間去排隊，永遠搶不到快篩，但過去口罩實名制就能用網路登記進行購買，但快篩為什麼不能比較辦理？莊人祥回應表示，我們會再規劃（網路購買）。

高嘉瑜追問，當全世界都免費發送快篩時，台灣為什麼做不到？莊人祥表示，我們現在也有公費快篩。高嘉瑜重新提問說，我們不普發給「家戶」快篩的原因為何？莊人祥說，目前進口快篩主要是給各地衛生局與實名制。高嘉瑜怒批，沒普發的原因就是「量不夠」，質疑「指揮中心都在疫情爆發時才開始準備」。

快篩採購有契約

審計長陳瑞敏針對政府購賣快篩提出專案報告指出，台灣目前快篩來自「中央與地方機構自行購買」、「共同供應契約採購」與「疾管署緊急採購」。

然而自1月至4月以來，共有9個中央部會與9個地方政府「自行辦理快篩採購案」，其中高雄市政府最積極購買快篩，決標金額高達5千萬元；而台北市政府僅決標50萬元的快篩試劑，是9個地方政府的決標金額中最低。

「共同供應契約」則為疾管署於2月中委託台灣銀行辦理，截至5日止，利用該採購契約訂購的共742萬劑快篩；「疾管署緊急採購」的部分是因防疫會議決議後核定，與國內已取得相關授權的9家廠商議約，以每劑95元購入，總決標金額逾33億9千萬元，共採購得3570萬劑快篩。

有媒體提問說，目前市面上快篩價格不一，為什麼有這樣的狀況？陳瑞敏回應表示，先前仍沒有簽訂共同供應契約，定價沒有強制規定，廠商只要符合規定就能夠進口，價格本來因購買狀況不同就會不一樣，記者追問快篩採購狀況，陳瑞敏則不耐煩地回應說，「並非負責採購的主管機關，只負責編列預算」。

審計長陳瑞敏9日接受媒體訪問說，廠商只要符合規定就能夠進口快篩，價格本來就會不一樣。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報） 【更多精采內容，詳見 】

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