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機師工會明集會要求「以篩代隔」 薛瑞元：看疫情發展

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
交通部長王國材（左）與衛福部次長薛瑞元（右）上午一起到立法院交通委員會就「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」進行專題報告，並備質詢。記者蘇健忠／攝影
交通部長王國材（左）與衛福部次長薛瑞元（右）上午一起到立法院交通委員會就「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」進行專題報告，並備質詢。記者蘇健忠／攝影

為了抗議嚴格的機組人員隔離政策，機師工會機組員、家屬逾300人，明集結指揮中心集體發聲，呼籲放寬機組員「以篩代檢」，同時喊話指揮中心，應以組員過去兩年慘痛經驗為戒；衛福部表示，是否放寬條件，仍須看未來疫情發展。

機師工會發出採訪通知表示，明日(10日)機師工會會員、家屬動員超過300人，前往指揮中心前集會；除了期望「以篩代檢」外，希望讓社會與指揮中心看到機組員及其家屬是「身為人而非機器」。

機師工會表示，工會將讓機組員與家屬公開發聲，告訴社會與指揮中心，過去兩年，機組人員歷經了什麼樣的煎熬、壓力與身心健康創傷，家屬又在這兩年來遭受到哪些污名化與受盡歧視的辛酸。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長王國材、衛生福利部次長薛瑞元，就「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」進行專題報告，並備質詢。

立委洪孟楷說，過去兩年航空業非常辛苦，除非派飛，快篩陰性就可派飛，若無任務派飛，就必須要居家檢疫到期滿，本國防疫都陸續放寬了，甚至到美國、歐盟都無須隔離，僅剩下機組人員必須隔離。

交通部長王國材表示，機組人員目前居檢方式，工會要求以篩代隔，到國外主要是有防疫泡泡，通道到旅館都不准外出，以篩代隔方案，原本確實有此方案。

衛福部次長薛瑞元表示，國外疫情還是有點擔心，現狀來看，機組員部分，先降到3+4，是否進一步調整，還是要看未來疫情的發展。

新冠肺炎

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