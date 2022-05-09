北北基桃8通路快篩開賣 多數店家未湧排隊潮

中央社 / 台北9日電

4大超商等8個通路今天起販售家用快篩試劑，以染疫風險較高的北北基桃地區為主。上午10時開賣，部分店家雖仍排隊，但多數不如預期踴躍，甚至有人是買咖啡順便來1劑，情況大致通暢。

4大超商、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社等通路今天上午10時起開始販售COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩試劑，台北市南港、中山及北投區未見明顯排隊人潮，但有超商開賣15分鐘便掛起「今日已售完」告示，也有超商在上午10時30分後入內仍可輕易買到快篩試劑。

新北市三重區某超商業者表示，本以為會與先前口罩實名制一樣大排長龍，昨天還預先規劃動線、分配人力，「沒想到完全沒人排隊」。

某康是美店員說，有點驚訝這次大家這麼冷靜。

「有賣快篩喔？不然來1支。」原本排隊買咖啡的林先生表示，沒注意今天起超商也可以買快篩試劑，但既然還有，就順便買了放在家裡備用。

民眾張小姐說，一早想到今天開賣，急忙衝出家門，並打電話請朋友到其它分店「守株待兔」，結果是很好買、不用搶。

桃園市桃園區某超商業者表示，快篩試劑自上午10時開賣，一早就有民眾排隊等待，由於每家店限量50劑、每人限購不可預留，因此不到10分鐘就銷售一空，許多姍姍來遲的民眾都撲了個空，店員也只好請他們明天再來。

從事服務業的吳小姐指出，覺得政府這樣的規劃很好，有急需的民眾可透過超商等管道購買價格較高的快篩試劑，無急迫性的民眾可選擇藥局CP值（性價比）較高的實名制快篩。

從事運輸業的陳先生說，政府提供多元通路販售不同價格快篩試劑是好事，但希望能增加數量，讓有需求的民眾都能買得到。

位於基隆市七堵區工建路上的全家便利商店「七堵工明店」上午10時開賣快篩試劑，每劑售價新台幣180元，每人每日限購1劑。店員表示，由於超商位在六堵科技園區內，許多民眾於開賣時正在上班，上午僅10多人排隊，其中以長者居多，截至上午10時40分共賣出30劑。

基隆市區一早並未出現大量排隊人潮，1名到超商購買快篩試劑民眾說，因為他從事業務工作，為讓客戶安心也讓自己放心，才會到超商排隊買快篩試劑，比起先前1劑售價300元，現在降到每劑180元已便宜許多，他已買到1劑，打算再去另一間超商再買1劑。

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