專責病房3點現況…醫嘆「兇猛程度沒變」患者大吸3口氣就走了

本土新冠病例數仍持續升高，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇指出醫療人員作戰真實的狀況 ，「專責病房有些事，跟你想的不一樣」，表示新開沒幾天的病房，到他這一班很快就塞滿了。他統整出3點，解釋專責病房不斷加開是因翻床不易、抗病毒藥物開立干擾頗多，以及病毒確實沒有想像中友善，有患者大吸三口氣就不幸離世。

姜冠宇昨（8）日在臉書發文，提到專責病房加開的的背後原因：

他認為追求5天採檢出院是必要手段，但會出現「請神容易送神難」的窘境。首先因患者都是70～80歲以上高齡者，本身就有內科病情，呼吸道未必有症狀，卻有容易跌倒、褥瘡需換藥、管路滑脫要更換等問題，需護理師頻繁換上三級裝備探視。即使病毒量下降，若患者本身內科問題需要治療就未必可出院，還得繼續安置隔離。

醫院正在降載提供更多病床，也不會有緩衝的一般病床可轉，一旦遇上患者染疫，「就是就地轉為專責病房，是不能絲毫承擔風險的。」目前北市聯醫床位從252床瞬間拉到340張，但「進得快、出得相對難」，在高峰前這2週就是剩餘床數的迫擊vs.拉鋸戰爭。

第二點，姜冠宇認為抗病毒藥物開立干擾頗多，醫師會針對患者狀況開藥，但臨床處置絕非紙上談兵能想像，已盡量疏通抗病毒藥物的流程，目前都交由院方審核，只是長者大多為慢性處方箋，很多藥物都成為輝瑞口服藥Paxlovid禁忌，也有臨床醫師認為默克口服藥Molnupiravir偏低效，評估長者有需要，寧可直接先上瑞德西韋了。

姜冠宇無奈地說，有醫師認為一概預防性投藥，「公費就把它花完」；有的醫師則會評估患者病情與染疫無關，如呼吸道無症狀、泌尿道感染住院何須投藥？「在解釋上抗病毒口服藥物，你也要清楚說明這是實驗用藥，如果有藥物不良反應，需要使用者自己承擔」。

第三點則是「病毒確實沒有想像中友善」，姜冠宇心有餘悸地說，猝逝案例仍會發生，去年有患者在床上起身向前彎腰，就坐著走了；他從同仁口中得知，有患者大吸三口氣就離開人世，都是因為呼吸衰竭速度過快，加速其他器官衰竭速度，造成缺氧而瞬間死亡。

他感慨地說，睽違一年病情兇猛程度還是沒變。姜冠宇強調，「讓自己更配合諸多滾動政策，使輕症有效管理，才是紓解我們的醫療量能。大家一起加油，撐過去！」

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