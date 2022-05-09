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整理包／「藥妝店、超市、四大超商」8大通路開賣快篩 地點、售價一次看

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整理包／「藥妝店、超市、四大超商」8大通路開賣快篩 地點、售價一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
近期許多藥局有民眾排隊購買實名制快篩。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
近期許多藥局有民眾排隊購買實名制快篩。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

快篩實名制上路後，藥局持續出現排隊購買潮，為了避免民眾買不到家用快篩，快篩廠商將持續撥出非實名制亞培快篩劑量能，自今（9）日上午起，將有四大超商（統一、全家、OK、萊爾富）、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社等八個零售通路在北北基桃等染疫風險較高的地區，開賣「亞培家用新冠病毒抗原快篩試劑」，不過每位民眾限購一劑，每劑不超過180元。

此外，藥局除了實名制快篩，各品牌自費快篩試劑也都還買得到。台隆手創館寶雅愛買等地也都有販售各品牌自費快篩試劑。價格與庫存以各門市現場狀況為主，建議前往購買前，可先致電店家詢問是否有貨。

北北基桃8大通路於5月9日早上10點開賣「亞培抗原自我測試快篩單入組」，售價180元。圖／本報資料照
北北基桃8大通路於5月9日早上10點開賣「亞培抗原自我測試快篩單入組」，售價180元。圖／本報資料照

亞培家用快篩（四大超商、藥妝店、超市）

1. 7-ELEVEN

地點：北北基桃有藥商執照許可近2700間門市

價格：180元，1人限購1劑，售完為止

時間：5月9日上午10點起每日開賣

2. 全家便利商店

地點：北北基桃約2000間門市

價格：180元，1人限購1劑，售完為止

時間：5月9日上午10點起每日開賣

3. OKmart

地點：北北基桃約410間門市

價格：180元，1人限購1劑，售完為止

時間：5月9日上午10點起每日開賣

4.萊爾富

地點、時間：快篩試劑有到貨才開放門市透過LINE群組通知消費者預購取貨

價格：不定期開放販售兩種品牌，羅氏家用快篩5入組售價1800元，亞培快篩試劑4入組售價920元

5. 屈臣氏

地點：全台門市

價格：180元，每人限購1組

時間：依門市營業和實際到貨時間

6. 康是美

地點：210間門市

價格：180元，每日每人限購1劑，售完為止

時間：上午10點起開賣，每店限量50劑，依門市營業和實際到貨時間

7. 全聯福利中心

地點：僅限北北基桃有藥商執照許可門市383家

價格：180元，每店限量開賣50組，每人限購1組，售完為止

時間：早上10點

8. 美廉社

地點：北北基桃共504家門市

價格：180元，1人限購1劑，售完為止

時間：各門市到貨時間不同，最快上午7點即會將商品上架銷售

其他品牌自費快篩

1. 台隆手創館（福爾威創家用快篩2000組）

地點：全台10家門市

價格：一入售價220元

時間：即日起陸續到貨販售，售完為止

台隆手創館宣布，引進「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快篩檢驗套組1入組」。圖／業者提供
台隆手創館宣布，引進「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快篩檢驗套組1入組」。圖／業者提供

2. 寶雅（銳偵Rapigen新冠病毒快篩家用版1000組）

地點：旗下POYA HOME寶家36間門市

價格：一入售價199元

時間：5月1日開賣

3. 愛買（長興家用快篩試劑）

地點：新竹以北地區10家分店

價格：一入售價180元，每人限購2盒

時間：5月5日開賣

新冠肺炎 快篩 快篩試劑 實名制

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北北基桃 八大通路開賣快篩

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