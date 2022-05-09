整理包／「藥妝店、超市、四大超商」8大通路開賣快篩 地點、售價一次看

相較於快篩劑的缺貨，聯合報新聞部更進一步的關心確診者拿不到抗病毒藥的問題。經過連日追蹤，我們在全國各地都找到確診輕症轉中症的個案，他們共同的疑問是：說好的抗病毒藥物在哪裡？如果輕症者一開始就吃抗病毒藥物，他們還會轉中症並住院嗎？...

2022-05-09 05:50