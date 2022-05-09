來了！BNT成人疫苗約185.7萬劑抵台 供青少年追加接種
台灣今年首批自購BNT成人疫苗約185.7萬劑今天清晨抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，新到貨BNT疫苗將供原已打過BNT成人劑型疫苗青少年作為追加劑接種。
台灣自購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT成人疫苗約185.7萬劑，由華航CI-5528班機自德國法蘭克福起飛運送來台，班機在9日清晨6時11分抵達桃園國際機場。
班機落地後滑行停靠於514停機坪，經消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。
陳時中5日下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，BNT成人及輝瑞BNT兒童疫苗已經安排好航班，將分2批抵台，第1批是成人劑型疫苗，約為185.7萬劑，預計8日自歐洲起飛，9日抵台。
陳時中說，國內12歲至17歲青少年大部分都是接種BNT成人劑型疫苗，僅有少數施打莫德納疫苗，新到貨BNT疫苗將提供原本已打過BNT成人劑型疫苗的青少年，作為追加劑接種，將由教育部啟動意願調查，預計5月下旬進行校園接種。
陳時中指出，另一批將到貨的疫苗為輝瑞BNT兒童劑型77.76萬劑，輝瑞BNT兒童劑型已通過國內緊急使用授權（EUA），劑量為成人1/3，預計5月12日到貨，拚5月20日前開打。
▪【疫情專題】5月8日新增本土44,294例、境外移入67例 確診死亡12例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言