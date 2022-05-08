辛苦購買快篩劑 人民不懂政府的算計？
【台灣醒報記者章文、簡嘉佑分析報導】實名制快篩劑天天排不到，影響民眾就醫、就業、就學與防疫，民怨四起，連總統也震怒，地方政府紛紛為民請命，只有指揮中心不慌不忙？人民至今苦等總統的口頭安慰劑：「五月份將取得一億劑，大家放心。」卻非常遙遠，當染疫人數仍以每日數萬人的速度增加，痛苦何時能了結？
地方首長紛紛請命
快篩實名制4月28日上路，就造成許多民眾每日大排長龍，因為每間藥局只分配得78包快篩試劑，許多民眾苦等多時卻無功而返。同時，許多企業防疫要求員工快篩陰性才能來上班，昂貴的快篩費用也讓上班族，工廠業者叫苦連天，大家無語問蒼天。
針對經濟部表示「從未禁止快篩試劑進口」的說法，台北市柯文哲8日表示，講一大堆理由，「老百姓買不到快篩就是買不到，這就是重點」。連綠營執政的基隆市長林右昌也忍不住於7日開炮說，「實名制販售方式一定要改」，目前全國每間合約藥局每天只配78盒，完全沒有考慮到地方實際需求，像基隆七堵區5萬多人口，只有4家藥局配合販售快篩，每日共312盒，他怒批「當然不夠」。
總統也在上週民進黨中常會震怒。4日蔡英文於民進黨中常會上嚴肅表示，應另闢商業機制，協調更多元的快篩購買通路，讓民眾能更便利、自由地購買，解決近期民眾買不到快篩試劑的問題，時隔五日，指揮中心依然是「急驚風遇到慢『時』中」。
快篩試劑羅生門
針對林右昌向指揮中心開炮的狀況，陳時中8日不解的在記者會說，中央都已經有提供各地方政府提報的快篩試劑數量，甚至超過提報數量，並指出，基隆市曾提報需要3萬劑快篩，最後中央給予18萬劑；強調「這些數量都不會不夠，甚至高於全國平均值」，地方政府如有需求，中央一定會盡力協助。雙方各說各話，有如羅生門。
如今，經濟部在壓力下，協調四大超商等通路可以配合政府政策，於9日早上10點開賣亞培的快篩試劑，一劑售價為180元，每人限購一劑。對此，超商價格仍高於實名制快篩引發不小爭議，陳時中表示，超商賣快篩是屬於市場機制，為經濟部的管轄範圍，「不會強力干涉」。但因超商僅規劃每人限購一劑快篩，快篩量能是否跟上疫情升溫的速度，仍是一個大問號。
指揮中心紋風不動
根據衛福部的說法，目前快篩試劑的訂購量超過2億劑，但國民黨立委洪孟楷就質疑，中央把台灣廠商生產的快篩全部集中，卻又不肯告知到底庫存多少數量，每天僅配送各藥局78盒，又要藥局分時段販售，「朝三暮四」的手法還是掩蓋不了「量就是不夠」的事實。
陳時中依然口口聲聲表示，並沒有限制進口跟買賣，任何地方政府只要符合法規，都可以逕行洽購。然而，並非所有進口商都能符合醫材進口的規範，就算能夠順利進口，一劑恐高達250元的價格，也不是所有民眾都能長期消化的。
疫情緊急，沒有快篩劑也許可以少估算一些確診數字（卻可能讓疫情更加蔓延），難道這就是指揮中心的算計？
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