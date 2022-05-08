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確診醫護照護確診者？陳時中：非例行情況

中央社 / 台北8日電
指揮中心指揮官陳時中強調，主要以召回未確診者分擔醫療負擔為優先，確診醫護照護確診者不是例行情況。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照
指揮中心指揮官陳時中強調，主要以召回未確診者分擔醫療負擔為優先，確診醫護照護確診者不是例行情況。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照

國內COVID-19疫情升溫，醫護人力成關鍵，指揮中心指揮官陳時中強調，主要以召回未確診者分擔醫療負擔為優先，確診醫護照護確診者不是例行情況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會說，在醫療機構中確診醫護人員是最後一個召回的人力，一定是在人力嚴重不足情況下，經由傳染病防治醫療網六區指揮官同意才可執行。

羅一鈞表示，優先召回仍以未確診者為主，即使召回確診醫護人員，照顧對象也僅限於確診者，醫療端目前暫時沒有出現召回確診醫護狀況；住宿型長照機構則曾執行過，因為出現群聚事件，所以經確診照服員或護理師本人同意，召回照顧確診住民。

COVID-19疫情延燒，據衛福部推估，5月中至月底，國內將迎來這波本土疫情高峰。衛福部昨天宣布，將要求雙北、基隆、桃園一週內開設30%專責病房，但台北市長柯文哲認為，防疫專責病房加到30%，除非未來一個月停掉急診刀以外所有手術，不然醫院沒有量能。

對此，陳時中表示，慢性病處理可以延遲的延遲，急診等緊急手術則應維持；醫護人員本來就辛苦，現階段新增確診數日日破萬，醫療負擔量能增加很多，但台大醫院企業工會指出的1至2名護理人員照顧100名患者，沒到這樣的狀況。

媒體提到，有英國媒體認為台灣解封速度過快。陳時中表示，不論國內外專家及媒體都會進行疫情預測，也會有相關預測理論根據，「我們會盡量控制疫情」；台灣放寬邊境管制腳步，原預估7月多可望開放，推估待國內本土疫情下降，醫療量能充沛即可討論。

指揮中心鼓勵基層診所投入提供採檢服務，擴大篩檢服務量能。陳時中指出，有意願登記的診所就會陸續分擔檢驗量能，不會等到190家都準備好才開始；羅一鈞補充，近日確實出現診所名單誤植問題，醫師公會重新整理，會立刻更新名單，盡快完成建置，提供服務。

隨著國內疫情升溫，疫苗接種意願提高，陳時中再次提醒，尚未完整接種COVID-19疫苗民眾，儘速前往接種，保護自己也保護家人，65歲以上尚未接種COVID-19疫苗民眾於5月31日（含）前完成接種，地方政府可提供新台幣500元（含）以下衛教品。

新冠肺炎 陳時中 醫護人員 羅一鈞

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