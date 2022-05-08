放寬孕婦口服抗病毒用藥 指揮中心10日開會討論
國內COVID-19疫情持續，昨天一名新北市孕婦染疫後母嬰雙亡，醫學會希望設計孕婦輕中重症分流指引、放寬染疫孕婦用藥標準，指揮中心預計10日與專家開會討論。
台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕醫院婦產部一般婦產學科主任黃建霈今天在「2022台灣少子化研討會」表示，國內近期每日約新增300名孕婦確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），呼籲建立孕婦輕中重症分流指引，也建議放寬孕婦口服抗病毒藥用藥標準，盼與中央儘快討論。
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中說，依據現行規定，染疫孕婦以集中收治為原則，36週以上者在醫院治療、36週以下者則安排於加強版集中檢疫所或防疫旅館，皆有醫療團隊進駐，可安排婦產科醫師會診，若評估有住院需求，可以綠色通道送醫。
羅一鈞也提及，隨著國內COVID-19確診人數增加，使用負壓病房的36週以上染疫孕婦人數也會上升，雖然確診孕婦不會占用婦產科床位，排擠原有婦產科病人資源，但由於需動用婦產科跨科照護，可能增加婦產科醫護人力照護負擔。
針對婦產科醫學會提出建議，指揮中心指揮官陳時中表示，只要儘速行文就會儘速安排討論。羅一鈞補充說明，已收到醫學會提出相關建議，包含有條件開放狀況穩定孕婦居家照護、放寬孕婦口服抗病毒用藥條件，預計10日將邀請婦產科醫學會及兒科醫學會共同討論。
昨天公布的染疫病逝新北市孕婦，初判死因為急性肺動脈栓塞，引發各界討論，甚至舉出國外產科照護指引提及，第一線需給予抗凝血藥物預防血栓。羅一鈞說，經醫學會評估台灣孕婦血栓風險低於國外，無加入相關建議指引，尊重臨床評估，若有不同意見將在10日會議中討論。
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