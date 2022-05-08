該等兒童BNT疫苗？ 醫療粉專呼籲：有就先打！
本土疫情嚴峻，確診人數大增，全台各地學校為避免兒童染疫，也紛紛改為線上教學，日前「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專呼籲家長「如果要打兒童疫苗，不要再等BNT了」，勸民眾有兒童莫德納疫苗就先打，免得染疫才覺得後悔。
「美的好朋友」在臉書發文指出，最近有許多家長問他們「要不要等BNT？」對此，粉專呼籲家長們「如果有要打兒童新冠疫苗，真的不應該再等BNT了。近期兒童染疫人數快速上升，如果要再等，可能等到的時候，孩子已經染疫，或者是剛打還沒產生保護力」。
「美的好朋友」強調，趕快施打兒童疫苗，有什麼就打什麼，能讓身體有足夠時間、足夠劑量、足夠劑次的疫苗，才會是對孩子有用的疫苗。
此外，他們也指出「兒科醫學會也已經清楚聲明，沒有莫德納還是BNT哪個疫苗比較好的明確證據，兒童的心肌炎發生率也比青少年少很多，如果真的很怕心肌炎的風險，通常這是在第二劑發生率才會比較高。有得打就趕快先打第一劑，打完你還有好幾個禮拜可以考慮第二劑」。
最後，「美的好朋友」再次提醒家長們，現在疫情來勢洶洶，打好打滿疫苗就對了，千萬別等到已經染疫才覺得後悔啊！
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