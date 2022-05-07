北市聯醫婦幼院區 9日開兒少急門診快速通道

北市衛生局今天表示，9日起北市聯醫婦幼院區加開兒少急門診快速通道，專為18歲以下兒少出現症狀、快篩陽性等對象服務。

台北市衛生局下午發布新聞稿表示，為確保兒童及青少年獲得完善醫療資源，9日起，聯合醫院婦幼院區提供兒少急門診快速通道，專為18歲以下兒少有發燒、居家隔離期間出現症狀、快篩陽性、最近曾接觸確診者、新發生的呼吸道症狀等對象服務。

衛生局提醒，兒少防疫急門診快速通道不提供現場掛號，到院前先利用聯合醫院官網、掛號APP或電話掛號，提升就醫效率，並依預約時間至聯醫婦幼院區第二醫療大樓主動出示健保卡就醫。

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