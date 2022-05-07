各級教師確診可請公假 同住親人確診則請防疫隔離假

教育部今日於指揮中心宣布取消原本「全校1/3或10班以上班級有確診者或密切接觸者，得全校暫停實體課程」停課規定。由於前規定導致中小學校師不停陷入停課、復課輪迴，若教師家中又有學童確診，導致假別不清等疑慮。教育部今天表示，如果教職員工確診均可請公假，如果因為家中有親友確診需居家隔離則可請防疫隔離假。

日前教育團體指出，依3+4規定前三天居家隔離，後四天自主防疫，但教育部要求師生七天都不能到校，導致很多老師後四天必須自掏腰包找代課，又無相對應的假別，很多老師只能請事假。又或碰上家中有成員確診，假別則更為混亂複雜。

潘文忠今天指出，各教育階段別學生如因確診、居家隔離、實施防疫假，無法到校，不列入出缺勤紀錄。

潘文忠也說，教職員工如確診可請「公假」，如因同住親友確診而需居家隔離則請「防疫隔離假」。至於家長，學生暫停實體課程及請防疫假期間，家長如需照顧學生亦得申請防疫照顧假。 教育部請假說明。圖／教育部提供 教育部長潘文忠說明教師、家長假別議題。記者謝承恩／攝影

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