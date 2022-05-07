影／今年第8批莫德納125.33萬劑下午抵台
又有莫德納疫苗到貨！我國今年自購第8批莫德納疫苗125.33萬劑於今天下午由華航CI-161航班自韓國仁川運抵台灣，班機於下午1點38分抵達桃園機場，由海關機邊驗放後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。
中央流行疫情指揮中心今天表示，今年第8批採購Moderna疫苗125.33萬劑，於今日下午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年12月5日。
指揮中心說明，我國已於2021年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前共有793.51萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑、第四批4月23日20.04萬劑、第五批4月27日137.16萬劑、第六批5月3號110.61萬劑、第七批5月4號111.55萬劑及本批125.33萬劑。
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