密切接觸者僅匡「家人、室友」 居隔者取消電子圍籬

近期本土疫情急遽升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，5月8日零時起，調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，並取消居家隔離者電子圍籬措施。

為強化防疫量能，指揮中心昨日下午邀集各地方政府針對居家隔離措施調整等進行交流，並經今日上午指揮中心召開擴大防疫會議討論做出結論。

其中包含「密切接觸者」匡列以同住親友為原則，而「職場」及「學校」改採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。

另外，也調整居家隔離單開立原則，居家隔離單開立僅就「確診個案同住家人」及「大學生同住室友」進行開立，惟有特殊需要者可另外申請。

陳時中表示，由於新制明天上路，會有新、舊案同時執行的狀況。針對地方開出的居隔單及居家照護治療單等電子化作業，若有疑慮也於3日內提出。

確診個案「隔離治療」、「居家照護」及「居家檢疫」期間，仍維持電子圍籬措施，但取消「居家隔離」者電子圍籬措施。

指揮中心表示，考量Omicron病毒株特性，多數隔離通知書無法立即於3日內開立，故採3+4居家隔離者，取消電子圍籬措施。

陳時中也呼籲，各地方政府於5月底前，依指揮中心加強版集中檢疫所、防疫旅館設置原則，完成設置，以落實確診者輕重症分流照護調度。 陳時中今天宣布，5月8日零時起，調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，並取消居家隔離者電子圍籬措施。記者謝承恩／攝影

商品推薦