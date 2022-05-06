急診人力荒 醫師喊話保險公司「別再要確診者來開證明」
指揮中心日前宣布自5月12日起，居家隔離、居家檢疫及自主防疫等三類對象適用「快篩陽性即確診」，以減少確診者外出PCR的風險以及降低急診醫療人員的負擔。
不過面對確診人數持續上升，許多保險業者要求確診的投保人要憑確診診斷書才可以申請理賠。對此急診室醫師田知學在臉書發文，呼籲各保險公司不要再增加急診負擔，「致保險公司：請不要再要求新冠肺炎確診者到急診室開立確診診斷書！已經分不出人力去開如此大量診斷書！」不僅增加急診人員負擔，更會增加感控曝觸風險。
田知學也提到，其實保險公司還是可以透過其他方式查詢民眾是否確診，可以在健保快譯通、各醫院APP上確認，或是透過確診訊息、居隔通知單證明，甚至可以請病人授權，保險公司就可以行文跟醫院申請病歷報告，最後她也再次強調：「讓醫護專注醫療工作，讓確診病人好好在家休養 」。
許多網友紛紛表示，「這個一定要大力分享！讓醫護人員專注醫療工作！」、「辛苦第一線醫護人員」、「明明兩年內都可以提交申請理賠，真的不需要急著這一時請領」、「拜託把急診留給需要的人好嗎」、「敢承保就要願意承擔理賠，不要一直刁難保戶，更增加醫院診所跟各衛生所的困擾」。
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