大量醫護確診隔離、護病比翻倍 北市聯醫工會：我們已經擋不住

北市聯醫工會在臉書發文表示，現在醫護人力已不足支應持續增加的病人與醫療需求，專責病房更要1名護理師照顧10甚至12名以上的病患，「已經不堪負荷」。

台北市立聯合醫院企業工會在臉書上發表聲明，表示大量醫護確診隔離，護病比翻倍，專責病房原訂護病比上限是1比5，目前實際護病比直接提升到1比10，夜班甚至1比12以上。

聯醫工會表示，1比5是衛福部提出的人力規範，如今因人力不足，要求護理師做2倍的工作、照顧2倍的病人，第一線專責病房護理師，已經不堪負荷。

聯醫工會指出，可上班的醫護人數遠遠不足第一線人力所需，政府與院方也沒有明確的人力調度、緊急應變計畫，各醫院只能自己想辦法硬擠出人力來維持醫療量能；還有可能有群聚感染、與確診者密切接觸，卻刻意不匡列隔離等亂象。

聯醫工會表示，大量醫護確診，政策卻缺乏規劃，政府只靠壓榨基層解決問題，據傳已經下令「專責病房護病比放寬，依各醫院等級不等，最高可能達到1比12，小醫院甚至可到1比15」，批評把違法過勞就地合法化。

聯醫工會指出，如果按中重症比例千分之2推估，依現在確診人數成長趨勢繼續提升，再過一陣子，無論肺炎病患或其他疾病，中重症的患者也會完全進不了醫院，醫療人員的崩潰，會擴散成全體民眾的崩潰。