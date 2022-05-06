一圖看懂七大疫情用語 告訴你「自主健康管理、自主防疫」哪個才要快篩

本土疫情大爆發，為緩解醫療量能緊繃，政府調整各項防疫政策，然而疫情變化太快，多項政策與名詞常令民眾混淆不清，《聯合新聞網》茲整理近期常出現的名詞，讓民眾得以迅速了解之間差異，明白該依循哪條規定。

圖／聯合新聞網製圖（2022/5/6）

輕症或無症狀確診者，若未滿69歲，非65-69歲獨居者，無血液透析、懷孕、洗腎等情形，且環境條件能滿足確診者1室、同戶未確診者小於4人，可採居家照護，期滿後繼續進行自主健康管理。

管理期間：10天居家照護＋7天自主健康管理 解隔條件：符合「退燒至少1天且症狀緩解」且「距發病日或採檢日滿10天」，不需快篩即可外出 篩檢次數：1次，僅PCR檢測確診時（第0天）





若為確診者的密切接觸者，或居家照護同住者，則需居家隔離3天，採1人1室不得外出，並在匡列時進行快篩，3天居隔期滿後即進行4天自主防疫。

管理期間：3天居家隔離＋4天自主防疫 解隔條件：期滿即解隔 篩檢次數：最多1+4次。匡列時快篩，自主防疫期間如要外出，當日需快篩陰性





自國外入境者，從入境隔日起算（入境日為第0天），需居家檢疫7天，第8天起接續自主健康管理7天，住所以1人1戶為原則，若環境條件無法配合者須入住防疫旅宿。

管理期間：7天居家檢疫＋7天自主健康管理 解隔條件：居家檢疫期滿當日（第7天）快篩陰性 篩檢次數：2次，入境時進行PCR檢測，居家檢疫期滿進行快篩





進行自我健康監測，期間避免外出用餐、聚會，或出入人潮擁擠、近距離群聚等場所，待密切接觸者篩檢結果出爐，如果陽性則成密切接觸者進行居家隔離，陰性即可解除監測。

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