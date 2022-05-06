實聯制走入歷史！盤點10大網友反彈防疫政策 你中了哪幾項？

讓你感到困擾的防疫政策有哪些？

隨著疫情爆發至今，配合政府防疫政策，不論是手機掃描QR Code進行簡訊實聯制，還是進入公共場所量體溫、噴酒精，這些動作都已經默默成為我們日常生活中的一部分。



從2022年4月起台灣本土疫情再次拉警報，指揮中心也在4月27日宣佈實聯制正式退場，將以「台灣社交距離APP」取而代之，希望民眾能夠自主回報確診情況，以便即時提醒曾與確診者有接觸的民眾做好自我健康監測。

面對新防疫政策推出，多數民眾仍選擇遵守規範，不過也出現不少反彈的聲浪，你知道為什麼他們會對這些政策持反對意見嗎？今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》一起來看近2年10大網友反彈防疫政策吧～

image source:網路溫度計

No.10 進出公共場所需配戴口罩

台灣因為有2003年SARS的前車之鑑，在面臨COVID-19疫情擴散時，國人都能做好萬全準備，自主將口罩戴好戴滿，不僅出門在外可以避免感染的風險，也能保護家中不能打疫苗的長輩身體健康。

不過有女網友認為「之前說達到一定疫苗覆蓋率就會逐漸解封，怎麼感覺防疫措施反而越來越嚴格？」透露自己對戴口罩過敏、很不舒服，也掀起部分網友共鳴「帶口罩打籃球，口罩全濕、球員中暑」、「餐廳內用不敢禁，然後還要繼續戴口罩」，有人也建議未來疫情穩定時，「想戴的人可以繼續戴，不想戴的人也不會因為沒有戴而被側目」。

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No.9 台鐵、高鐵等運具禁止飲食

你也是常坐台鐵、高鐵來回奔波的上班族嗎？隨著現代人工作忙碌，搭乘交通運輸工具常成為我們補眠、飲食的絕佳時機，不僅可以節省中途找地方解決午餐的窘境，也能讓接下來的行程活力滿滿！

但受到台灣本土疫情影響，台鐵、高鐵、公路客運、國內線航空、船舶都被禁止飲食，若是本身有喝水、服藥、哺乳等需求，仍應依規定在食用完畢後將口罩戴上，這也讓網友質疑「在車站大廳座位吃，人來人往好像也沒有比較安全」、「要餓肚子了」。目前雙鐵開放可在鄰座乘客有配戴口罩的情況下飲食，食用完畢後須儘速戴回口罩。

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No.8 避免群聚拆除運動球場籃框

去（2021）年5月國內疫情首度爆發，當時全台也宣布進入三級警戒，為避免不必要的群聚感染，加上限制「室內五人、室外十人以上」聚會，桃園市長鄭文燦便下令拆除轄區內合計358座籃球場籃框。

當時鄭文燦在文章裡提及「非常時期使用非常手段」，因為球場多為開放空間，不容易直接封鎖，於是決定委託工務局將籃框進行拆除，不料卻被眼尖網友發現照片中的工人未確實配戴口罩，甚至現場聚集的人數逾30人，也讓前桃園市議員王浩宇忍不住發文，「為了拆一個籃框，出動這麼多市府官員和記者，難道不會出現群聚狀況嗎？」直呼燦哥「應該深切檢討」。

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No.7 居家隔離政策

為了圍堵COVID-19疫情擴散，指揮中心在2020年3月19日起宣布所有自國外入境的旅客均需配合居家檢疫14天，若是確診者相關接觸者則需進行居家隔離14天，2022年推出春節防疫專案，將入境居家檢疫時間縮短至10天，後來隨著本土確診個案指數型成長，加上Omicron症狀多為輕症，指揮中心也將居家隔離天數縮短成「3+4」天，前三天居家隔離、後四天快篩陰性可全程戴罩出門。

「3+4」方案釋出後雖然受到不少民眾認同，但仍有網友認為「直接開放解禁不行嗎？我等很久了」、「必須全程戴口罩，老實說餐廳內用你能全程口罩戴好也是可以啦」、「日本打三劑的都不用隔離了，台灣快跟上」、「這樣隔離幹嘛，浪費時間而已」。

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No.6 1922簡訊實聯制

為了記錄群眾行蹤記錄，2021年5月行政院研發「簡訊實聯制」，國人搭乘大眾運輸、走訪公眾場所時，掃描門口QR Code或是手寫表單，發送簡訊後就會留存28日資料，方便政府在進行確診者疫調時可以快速匡列相關接觸者。

在實聯制推行過程中另出現許多反彈聲浪，有人點出「每掃一次實聯制就有機會中14天居家隔離的大禮包」，還有網友擔心「其實會猶豫，被掃到找罪受還損失金錢」、「大賣場和各大超商，去看看現在有多少人沒掃」。直到今年4月27日，指揮中心才正式宣佈實聯制退場，改由「台灣社交距離APP」取代，網友也表示「擾民政策早該退場了」、「當我乖乖掃的是什麼」。

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No.5 進出特定場所需接種三劑疫苗

台灣疫情不斷升溫，指揮中心也宣布若是接觸不特定人士且無法保持社交距離，經評估後具有較高傳播風險者，自2022年4月22日起要求符合接種年齡者須完成COVID-19三劑疫苗接種，包含遶境、進香團成員、不特定人士旅遊、八大行業、健身房等。

健身房須打滿三劑疫苗的規定也讓許多熱愛健身者紛紛痛批，「被逼迫的感覺真的很差...」、「自主應變」、「不打你還是無法進入健身房」，也有網友指出目前沒有罰則，「所以就看各健身房要怎麼實際操作了」。

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No.4 禁止室內五人、室外十人聚會

親友聚會總能為彼此增添情誼與回憶，不過近兩年深受疫情影響，在三級警戒時曾頒布「禁止室內五人、室外十人聚會」政策，結婚無法宴客、喪禮不能公祭，宗教集會活動也被迫取消或延後，後來疫情穩定後，也曾訂立「宴客不得逐桌敬酒、敬茶」的規定。



不過有鄉民就好奇「可以九人以下旅遊團出遊，也就是說有機會會有九人坐同一台車的狀況，但室內五人還是沒開放，怎麼越看越不懂」，也讓網友納悶「智慧病毒，會掃描人」、「可以一起出去玩，但是住同一間民宿違規」。

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No.3 電影院、餐廳使用梅花座或隔板

為配合政府防疫措施，電影院、餐廳須以梅花座、使用隔板等方式避免飛沫傳播至他人身上。近日有網友在網路論壇上指出「之前本土個位數，餐廳還要隔板、梅花座，隔板一度賣到缺貨，現在疫情比當時嚴重百倍，為什麼餐廳還可以大聲吃飯聊天喝酒，沒有隔板、梅花座，桌跟桌之間也沒有保持1.5公尺社交距離，這樣是不是證明當時隔板是很蠢的政策？」

其他網友則透露原因，「當時就證明了」、「Omicron傳染力那麼強，隔板早就沒用了」、「當初的隔板其實也沒用啊，心理作用而已」。

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No.2 確診者公司停班、學校停課

Omicron病毒來勢洶洶，雖然症狀相較其他變異株來得輕微，不過高度傳染力也不容小覷，特別是2022年4月以來確診人數不斷攀升，除了停班導致有些人失去賴以為生的經濟來源，學校新版停課標準以「班級」為單位，原本高中以下學校出現2例確診案例就預防性停課，現在改為1／3以上班級或10個以上班級停課才需全校停課，大專院校則要有1／3科／系／所的班組停課才能全校停課。



消息一出後也引來大批家長用留言灌爆教育部臉書，「真讓人傻眼的政策」、「請不要放寬國小以下的停課標準，孩子能平安健康，才是身為父母的我們最關心的事」、「國小都沒打疫苗，標準放那麼寬，擺明要小孩全部一起染疫」。

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No.1 餐飲業禁止內用

隨著三級警戒正式宣佈後，深受這波疫情重創的產業非「餐飲業」莫屬！不僅店家叫苦連天，若是傳統老店沒有嘗試轉型發展外送服務，可能就會面臨門可羅雀、倒閉的危機。有網友便分享自家巷口的餃子店自從三級警戒後就選擇閉店，直到一個月後才重新開張，「十幾張桌子上都是倒過來的椅子，火鍋店更慘，根本沒人想外帶火鍋，然後每天照常開燈營業」。

該篇文章也掀起網友熱議，「無法想像，尤其是最近剛開的」、「我家這邊高級牛排店我真的不知道誰要外帶」、「咖啡廳應該蠻慘的」、「現在停業沒有盡頭」、「倒光了，台灣餐飲斷層出現了」、「無限三級，餐廳根本不用活」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月04日至2022年05月03日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『防疫政策』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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