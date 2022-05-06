高雄「車來速」現排隊人潮 陳其邁呼籲就近採檢
高雄市政府開設5個有「車來速」採檢的社區篩檢站，有篩檢站今天上午出現排隊人潮，市府表示會加派人力。高雄市長陳其邁呼籲民眾就近利用21個社區篩檢站。
為進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR採檢，高雄市政府開設社區篩檢站，今天上午立德棒球場站現場有不少人車等候。陳其邁在高雄市議會接受市政總質詢，並接受媒體聯訪，被問及因應對策。
陳其邁說，高雄現在有21個社區篩檢站，民眾只要接到簡訊通知，都可以自行開車、騎車、步行就近前往採檢；若快篩陽性，也可以用塑膠袋包起來，就近到任一個採檢站。車來速則是要方便開車的民眾接受PCR採檢，目前有5個。
陳其邁表示，希望民眾盡量分流，車來速確實等候時間比較久，在其他縣市有時一排就要好幾個小時，目前掌握21個篩檢站人數都不多，民眾可以就近使用。
高雄市政府表示，針對會人數較多的採檢站，會再加派人力採檢，協助紓解人潮。
高市府公告，高雄共開設21個社區篩檢站，其中同盟公園、立德棒球場、高雄展覽館旁新光停車場、岡山巨輪路、鳳山區協力街5站都有「車來速」窗口免下車採檢。
負責立德棒球場車來速採檢站的高雄市立岡山醫院表示，今天從上午9時開站，就陸續有民眾前來採檢，上午10時許約有30台車在現場等候。
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