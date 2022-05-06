名詞多霧煞煞！「快篩陽=確診」一張表看懂三類人到底指誰
為減少居家隔離、居家檢疫及自主防疫民眾為確認是否確診，外出造成風險，疫情指揮中心指揮官陳時中昨(5)日宣布，這三類對象適用「快篩陽性即確診」，原本宣布即日上路，但因為新措施需要更動法傳系統，昨日傍晚又改為5月12日起實施。
適用「快篩陽性即確診」這三類人定義為何？
一、居家隔離
（確診個案之密切接觸者，3+4方案前3天）
.居家隔離期間，須待在家中以1人1室，不得外出
.完成接觸者匡列後篩檢
二、自主防疫
（確診個案之密切接觸者，3+4方案後4天）
.如需外出，請「快篩陰性」後，始得佩戴口罩外出工作及採買生活必需品
.不可到校：教職員工及學生
.禁止：餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所，及與不特定對象接觸
.上班時間，維持社交距離，於自己座位脫口罩飲食，不得去員工餐廳
三、自主健康管理
（確診個案/居家檢疫者，解隔後7天）
.無症狀，不需快篩即可外出，可正常生活
.避免：出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域
.禁止：與他人從事聚餐、聚會、公眾集會等近距離或群聚型活動
快篩陽性怎麼辦... 別外出快聯繫衛生局
5月12日起，上述三類對象以快篩試劑篩檢陽性，遠距醫療經醫事人員確認後，視同確診。指揮中心補充，快篩陽性後不可外出，可使用「健康益友」APP或聯繫轄區衛生局安排透過遠距醫療或視訊方式，由醫師確認快篩結果，進行評估且通報。
對於中央政策的鬆綁，新北市長侯友宜表示，樂見中央跨向一小步，但ＰＣＲ確診量能愈來愈重，快篩陽視同確診不應局限這三類，他疾呼「應放寬更多對象，減輕醫事人員壓力」。
之前台北市長柯文哲也提過相關建議但被罵翻，如今政策急轉彎，掀起ＰＴＴ網友討論，「滾動式修正」、「問苗博雅，陳時中有沒有違憲啊」、「一邊是選舉，一邊是疫情，左右為難啊」、「前副總統臉很腫」、「哪一次不是時空背景之術」、「本來就是動態管理，不會變化的才蠢」。
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