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整理包／「勞保傷病給付、防疫補償金」 確診者與居隔者該申請哪個？

聯合新聞網 / 綜合報導
勞動部５月５日宣布，勞工確診居家照護期間，如不能工作，以致未能取得原有薪資者，自不能工作之第四日起，可依《勞工保險條例》規定請領勞保傷病給付。聯合報系資料照
勞動部５月５日宣布，勞工確診居家照護期間，如不能工作，以致未能取得原有薪資者，自不能工作之第四日起，可依《勞工保險條例》規定請領勞保傷病給付。聯合報系資料照

本土疫情嚴峻，先前根據法規居家隔離者可以申請「防疫補償金」，而勞動部5月5日再宣布放寬規定，確診COVID-19勞工在「居家照護」隔離期間，如不能工作，以致未能取得原有薪資者，可依相關規定請領「傷病給付」。防疫補償、傷病給付到底該申請哪一項？主要區別關鍵在於「是否確診」，聯合新聞網為您整理7大QA，告訴你確診者、居家隔離者可以申請哪些補助，如何領取相關理賠。

勞動部５月５日宣布，勞工確診居家照護期間，如不能工作，以致未能取得原有薪資者，自不能工作之第四日起，可依《勞工保險條例》規定請領勞保傷病給付。圖擷自勞動部臉書
勞動部５月５日宣布，勞工確診居家照護期間，如不能工作，以致未能取得原有薪資者，自不能工作之第四日起，可依《勞工保險條例》規定請領勞保傷病給付。圖擷自勞動部臉書

▍確診者可以申請什麼補助？

Q：誰可以領傷病給付？

確診COVID-19的勞工保險被保險人，包含：

⓵收治在醫院

⓶加強版集中檢疫所/防疫旅館

⓷居家照護者

如不能工作，以致未能取得原有薪資者自不能工作之第4日起，皆可依勞工保險條例相關規定請領傷病給付，確保勞工給付權益。但若勞工在居家照護期間，雇主仍有正常給付薪資，就無法申請勞保傷病給付。

Q：傷病給付可以領多少錢？

目前最高投保薪資為45,800元，假設以10天居家照護計算，依規定，自不能工作之第4日起才可請領傷病給付，亦可請領7天的傷病給付，最高可請領5,343元

Q：領取傷病給付要多久內提出？

被保險人須在5年請求權時效內，提交勞工保險傷病給付申請書及給付收據等相關證明提出。

▍「居家隔離者」及「照顧者」可以申請什麼補助？

Q：誰可以領防疫補助金？

根被匡列隔離者本人須有有衛生主管機關開立的居家檢疫、隔離通知書（包含集中檢疫、隔離）、隔離期間未領有薪水（原本就沒有工作也可以）、未領其他性質相同補助、未違反隔離規定。

照護隔離者部分，如家長需在家照顧經衛生局匡列隔離的小孩，無法工作而無收入。須符合受照護者生活無法自理（如就讀國小、未滿12歲孩童）、受照護者有居家隔離通知書、無違反隔離規定。而照護者本人需原本有工作、為照顧而沒有領取薪資才能算，如原本為已退休、家管者則無法申請。

符合資格者，可申請每日1000元。

Q：防疫補助金如何申請？有申請期限嗎？

受隔離檢疫結束之日起算2年內皆可辦理。

•可以線上申請或臨櫃受理。

•線上申請防疫補償網址：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/

•臨櫃受理窗口：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/home/doc/%E9%98%B2%E7%96%AB%E8%A3%9C%E5%84%9F%E5%90%84%E7%B8%A3%E5%B8%82%E8%AB%AE%E8%A9%A2%E7%AA%97%E5%8F%A3%E4%B8%80%E8%A6%BD%E8%A1%A8_%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88.pdf

Q：確診者也可以領居家隔離防疫補助金嗎？

確診者無法請領，但「接觸者」、「照顧者」若在居隔期間確診，可改為申請勞保傷病給付，與原本每日領取的防疫補助金不衝突。

Q：居隔「3+4」可以領幾天補助？

前面3天隔離期間，若符合規定，可以請領補助金，但後面4天因為快篩陰性即可外出，所以無法請領。

新冠肺炎

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