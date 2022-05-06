居隔苦中作樂！她蓋防疫包樓各縣市大亂鬥 網笑想吃八寶粥了

台灣疫情大發燒，昨(5)日本土病例突破三萬例，不少民眾確診或是被匡列居家隔離，各縣市都有送上防疫包、關懷包。有位住桃園市的女網友在臉書爆廢公社公開版開箱防疫包，內有口罩和大量食物，其他各縣市網友也分享防疫包，引起討論。

因為防疫人力吃緊，原po在解隔離「出關」當天收到了防疫包，她貼出照片，有維力炸醬麵、妞妞甜八寶、牛奶花生、蘇打餅乾、保久乳、罐裝四季青茶、口罩和垃圾袋，堪稱豐富，原po特別標註「感謝桃園市政府的關懷防疫包」、也笑稱「只是我的快篩呢」。

網友熱情蓋樓，「各縣市隔離包大pk」、「 有牛奶花生就給讚」、「突然想吃八寶粥」、「這要讓人吃幾天阿」。花蓮網友分享防疫包，有快篩、口罩、體溫計、垃圾袋、罐頭、麵條食物大同小異，另有鮮奶麥片和科學麵、奇多綜合包，網友笑，「看到科學麵有點驚奇」。

花蓮網友分享防疫包，科學麵是亮點。 圖擷自 爆廢公社

新竹市的被認為最豐富，有沖泡式黑芝麻牛奶燕麥、肉鬆捲、鳳梨酥、八寶粥、甚至還有台酒麻油雞泡麵、素肉粥、餅乾、罐頭等、口罩、漂白水等防疫用品，還有快篩，新竹網友表示，「還有詢問家裡有體溫計嗎，我說有就沒給了」。

新竹市網友分享防疫包。 圖擷自 爆廢公社

因為疫情嚴重，政策也一直調整，不是所有居家隔離者都有防疫包，「隔離沒有防疫包，我才剛出關，也去電問過，只有確診才有，我問的是台北市」、「基隆3支快篩+居隔單，沒了！」、「屏東4/23只有一個快篩。我屏東我驕傲！」、「台中前天收到3個快篩，就這樣」、「新北，只有2支快篩」。

同縣市也不同調，宜蘭五結有快篩、酒精、口罩、垃圾袋、濕紙巾、消毒液等，「冬山只有一人兩隻快篩」。網友說，「新竹縣一瓶漂白水、一塊肥皂、一塊洗臉海綿、一袋口罩、一張溫度卡、一份快篩⋯沒了」、「之前彰化的防疫包，只有一包口罩跟媽祖的口糧餅乾」、「高雄昨天發的防疫包，已經沒有吃的東西了」。

也有人哭哭，「3+4都快過完了，還沒看到個鬼影」、「真好，確診7天，沒人打電話來問，也沒防疫包」、「都10天出關了，防疫包都還沒來」、「我都解隔什麼都沒收到。不過也不需再給了，留給後面需要的人」、「真好～苗栗什麼都沒有」。

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