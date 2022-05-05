快訊

美國升息2碼央行跟進？ 牽動台灣民眾荷包6大關鍵一次看

「行走費洛蒙」瘦子宣布閃婚 曬合照甜喊：這是我前女友

快篩實名制賣近1500萬劑 盼2個月內供9500萬劑

中央社 / 台北5日電

指揮中心指揮官陳時中今天表示，快篩實名制上路以來已賣出300萬人份、近1500萬劑，已逾半人口數，2個月內最多可提供9500萬劑，可望讓民眾掌握自己的病程。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心持續實施快篩實名制，今天全台共有4952家機構，可販售49.4萬份快篩試劑，截至今天中午12時，已有585家完售、賣出17.1萬人份。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，快篩實名制上路以來，全台已有300萬人買到5劑快篩試劑，相當於1500萬劑，再過5到10天，賣出的快篩試劑應會多達3500萬劑、已超過總人口數，以這速度來看，應該大家都能夠儲備基本的快篩試劑，希望讓民眾及早掌握自己的病程。

有媒體詢問，如果第1輪實名制沒買到，第2輪可否買2次。陳時中說，以往口罩實名制也有類似問題，答案是不行，他認為只要把每段時間需要的儲備量準備起來即可。

外界好奇國內快篩試劑需求究竟多少，陳時中說，政府徵用亞培等多家廠牌快篩試劑，主要提供給居家隔離、居家檢疫作為公費快篩使用，6月底預估要準備8000萬劑，最高希望將準備到9300萬劑，以因應疫情高推估確診數。

陳時中指出，至於羅氏主要用於快篩實名制，5月準備5000萬劑、約1000萬人份，剩下4500萬劑希望5月中以後可以加進來，如此一來，快篩實名制在1個半月到2個月內可提供到9500萬劑。

另外，有民眾PCR採檢陽性卻遲遲沒收到自主疫調簡訊，指揮中心發言人莊人祥表示，根據了解，有可能是早期申請健保卡時填寫的手機早已沒有使用，勾稽法定傳染病系統也沒有更新電話，就可能面臨收不到簡訊的狀況，因此要求機構替民眾採檢時務必留下正確手機號碼，只要號碼正確，後面流程就沒有問題。

根據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗共接種12萬2813劑，累計接種5280萬4298劑，第1劑涵蓋率85.06%、第2劑80.3%、第3劑60.73%、基礎加強劑接種率0.84%。

另外，有媒體詢問，陳時中的維基百科頁面疑似遭人修改，內文指出陳時中因沒有加強管控疫情而被起訴，好奇陳時中是否將提出告訴。

陳時中說，他現在忙著因應疫情，沒空也沒心情處理這件事，但會保留法律追訴權，「有一天覺得不對就會告他」。

新冠肺炎 陳時中 快篩

延伸閱讀

陳時中：若單日新增13至15萬例 社區黑數恐大增

國民黨團又提質疑 陳時中：高登未領標將再對外徵求

高登棄標快篩陳時中嘆政治干預 黃子哲：只准自己護航

維基百科內容遭竄改 陳時中：有天覺得不對就會告他

相關新聞

民航局建議取消機組員健保卡職業別註記 指揮中心點頭

為改善機組員長期反應之醫療人權問題，經交通部民用航空局建議，中央流行疫情指揮中心已同意取消機組員健保卡職業別註記。民航局...

快篩陽性即確診急轉彎改5月12日上路 法傳系統沒準備好

近期本土疫情急遽升溫，為維持國內病例監測及防疫採檢量能，指揮中心指揮官陳時中，原於下午二時記者會回應媒體，「快篩陽性即確...

高登棄標快篩 鄭麗文：史上最勵志小吃店一夜變鬼故事

國民黨立院黨團質疑衛福部向高登生醫買快篩涉圖利特定廠商，隨後又被爆出高登曾是小吃店爭議，昨高登宣布棄標。國民黨立委鄭麗文...

兒童疫苗打莫德納好？還是BNT？兒科醫師：越早打越好！

台中市莫德納兒童疫苗將開打，中央今天宣布BNT兒童疫苗將在下周到貨，台中市長盧秀燕今天召開台中市流行疫情指揮中心防疫記者...

中央放寬3類人快篩陽視同確診 侯友宜：應放寬更多對象

中央今宣布快篩陽等同確診，但對象只限於居家隔離、自主防疫及檢疫者，新北市長侯友宜表示，樂見中央跨向一小步，但最後那一大步...

到院猝死病例多 醫委會：陳時中用太多繁瑣的流程

國民黨醫療委員會今天指出，國內迄今連續8天確診破萬，顯然人數還會再攀高，蔡英文總統既已宣稱要「重症清零」，不過，到院前猝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。