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居家照護怎麼就醫 3看診、2領藥管道一次看

中央社 / 台北5日電
今日本土個案破三萬例，指揮中心下午二時召開記者會，左起為發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影
今日本土個案破三萬例，指揮中心下午二時召開記者會，左起為發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影

COVID-19疫情延燒，全台有8.1萬人正在居家照護，近日也將陸續開放使用口服抗病毒藥。指揮中心統整3個視訊就醫管道及2個領藥方式，確保居家照護期間也能安心就醫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天宣布，近日陸續配發口服抗病毒藥到全台57家核心藥局，開放有重症風險因子的居家照護民眾用藥，降低中重症風險；據統計，目前全台有8萬1706人正在居家照護。

不過，居家照護期間有緊急醫療諮詢或就醫需求該怎麼看病，許多民眾仍霧煞煞。

民眾在居家照護、居家隔離、居家檢疫期間如有緊急醫療諮詢需求，可下載「健康益友App」由急診專科醫師、專科護理師24小時即時提供緊急醫療諮詢服務，如果醫師評估有就醫需求，將調度救護車、防疫計程車或由親友接送前往醫院。

遠距醫療門診方面共有3個管道，分別為「全民健保視訊診療計畫」、「縣市政府居家照護診療計畫」及「衛福部遠距醫療診療方案」。

全民健保視訊診療計畫方面，民眾可上健保署「因應COVID-19疫情之視訊診療」專區（https://bit.ly/3KGjpQN），查詢指定視訊診療機構，打掛號專線或到網頁預約掛號，並依院所指示，以手機或平板視訊看診。

縣市政府居家照護診療計畫方面，是由地方政府指定醫院或診所提供門診視訊診療，同時搭配主責院所、藥局或釋出處方箋方式，由藥師調劑藥品，並以通訊方式供用藥指導及諮詢。

衛福部遠距醫療診療方案的部分，則是利用「健康益友App」預約視訊診療門診，由衛福部所屬醫院提供居家照護個案遠距醫療門診，看診後再開立電子處方箋。

領藥方面有2種管道，都可由親友代領或由藥師送藥到府。

一是使用「健康益友App」看診持有電子處方箋，可跳轉至「藥師調劑諮詢用藥到府」執行畫面、查詢鄰近藥局、聯繫藥局確認身分等資訊、向藥師索取驗證碼、在App中點選「確認藥局」並輸入驗證碼、平台就會發送密碼供藥局開啟電子處方箋。

另一種是持有紙本處方箋或其他電子處方箋者，可以透過藥師公會全聯會地圖（https://bit.ly/3KJxHQL）或致電（02-2595-3856）查詢鄰近藥局，並致電藥局確認身分等資訊，最後交付處方箋。

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