國民黨立委盯兒童疫苗、快篩 衛福部疲於對付
快篩試劑買不到，兒童疫苗還沒來，立法院5日炮聲隆隆！國民黨立委蔣萬安5日關心兒童疫苗的問題，衛福部長陳時中承諾「在20日前，BNT兒童疫苗就可以開打」。快篩試劑部分，政府已下單2億劑，排隊限購是考量公平性問題，未來會研擬藥房分流。
BNT疫苗來了
國民黨立委蔣萬安則關心兒童疫苗問題，陳時中回應指出，「上午剛收到訊息，可能在520前輝瑞兒童疫苗就可以開打」。他補充說，輝瑞兒童疫苗班機已經訂好了，首批BNT兒童疫苗有77.76萬，預計12日清晨6時就能抵台。
陳時中說，疫苗抵台後要進行檢驗封緘相關流程，由於實驗用2000劑疫苗昨提前送達，相關細菌培養進行中，原本需耗時14天以上，現在只需7天時程，BNT兒童疫苗可望在5月20日前開打。
快篩有需要再用
國民黨立委洪孟楷詢問，全民都還是很關注快篩試劑的問題，請教目前採購了多少快篩？石崇良回應，陸續加購至今，應該已超過2億劑。洪孟楷驚訝表示，「現在已經超過兩億了？」，接續詢問說，從哪些公司進行購買？衛福部秘書長蔡壽洤救火表示，目前實名制快篩是徵用羅氏，採購總數超過1億4千萬，專門給公家機關為亞培，則約為5千萬劑。
蔡壽洤表示，目前一天實名制約投入2百萬劑快篩，7天以來也將近1千多萬劑，洪孟楷不耐表示，「這個本席都了解」，更怒批「快篩跟疫苗不一樣」，疫苗打一劑可以撐幾個月，快篩1千多萬劑可能一天就用完。石崇良回應說，「（快篩）還是有需要再用」，不需要過度恐慌。
快篩排隊成亂象
時代力量立委王婉諭指出，快篩實名制上路，藥局連日大排長龍，而口罩實名制也發生過類似的狀況，想請教如果口罩實名制有前車之鑑，更因此研發線上預約系統，為何快篩還要重新再上演相同的排隊劇碼？石崇良尷尬表示，「恩…好…我們會再做滾動式的檢討，看是不是研擬預購的方式，減少現場排隊的狀況。」
王婉諭表示，代表實名制上路前，你們沒有設想過相關的狀況嗎？石崇良回應說，「考量到公平性的問題」，有電腦能力的民眾馬上就能預購一堆，所以才用健保卡限制每人限購的數量。王婉諭表示，所以未來快篩實名制，還是會採行相同的購買方式嗎？蔡壽洤回應，藥局研擬會分流時段，不同藥局在不同時段販賣快篩，減少民眾排隊的困擾。
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