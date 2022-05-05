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居家照護口服藥流程出爐 具13風險因子可申請

中央社 / 台北5日電
羅一鈞。聯合報系記者許政榆／攝影
羅一鈞。聯合報系記者許政榆／攝影

COVID-19本土疫情延燒，據統計，全台約8.1萬人正在居家照護。指揮中心今天配發2萬人份抗病毒藥物支援送藥到宅，並公布居家照護口服藥流程，具13種風險因子者可申請。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗病毒口服藥物可降低高風險族群染疫後重症死亡風險，輝瑞口服藥已經使用947多人，默沙東口服藥莫納皮拉韋」468人份，本週已經把27萬人份藥品鋪貨配送各地，集中檢疫所開始向入住高風險確診者投藥，預期隨居家照護用藥加入，使用量會逐步增加。

過去確診病患無法在社區診所與藥局取得抗病毒口服藥處方，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在疫情記者會中表示，今天配送口服抗病毒藥物到各縣市57家核心藥局，各地方衛生局取得藥物後，專案即生效，可與居家醫療團隊、藥局合作，提供居家照護確診者口服藥物使用。

確診者居家照護口服抗病毒藥物共有2款，申請條件個別為，輝瑞口服藥須12歲（含）以上，且體重需要超過40公斤以上，發病5天內沒使用氧氣，具有風險因子，但未懷孕；默沙東口服藥「莫納皮拉韋」須滿18歲（含）以上，未使用氧氣且於發病5天內，無法使用其他建議藥物，且有風險因子，但未懷孕。

指揮中心列出13種風險因子，包含65歲以上、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病及失智症、吸菸、BMI大於等於30、影響免疫功能的疾病等。

羅一鈞說明，確診者居家照護諮詢及開立口服藥物流程共有5個步驟，步驟1是確診者手機下載「健康益友」APP或經由衛生局提供的電話專線聯繫遠距醫療。步驟2是醫師會透過視訊問診了解是否有交互作用藥物，也取得病人同意。

步驟3為接著開立處方箋，步驟4是確診者可運用APP或藥師公會官網「送藥到府專區」查詢藥局地圖，查詢並聯繫藥師提供處方箋。最後由親友代領或由藥師送藥到府。羅一鈞說，57家核心藥局將聯繫各地約1900多家藥局，可以領藥、送藥到府，這一條龍流程就是居家照護取得藥物的管道。

另外，羅一鈞說，發現近期有人在網站宣稱販售輝瑞口服藥，提醒輝瑞口服抗病毒藥物目前為食藥署緊急使用授權藥品，均由指揮中心公費採購並進行配送，台灣輝瑞無線上藥局網站，也無透過網路銷售藥品；重申任何透過網路販售必須由醫師的處方藥物，均屬嚴重違法行為，呼籲民眾勿以身試法。

新冠肺炎 輝瑞口服藥 默沙東口服藥 莫納皮拉韋 羅一鈞

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