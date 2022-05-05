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居隔通知大遲到？ 衛福部次長石崇良：以檢驗日為準

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

單位通報時間有落差、防疫電話大塞車，防疫亂象多！民進黨立委黃秀芳5日質詢說，曾出現民眾確診後，隔幾天才收到隔離通知，導致民眾不確診居隔起始日。衛福部次長石崇良回應表示，「居隔日是以檢驗日為準」，且現在也有App提供民眾自行通報確診資訊。

此外，黃秀芳詢問，一旦爆發確診高峰，台灣PCR的每日量能是否足夠？石崇良回應說，目前PCR每日約能採檢20萬人，不過若如韓國一天確診數高峰達60萬，那時候該國就用快篩陽取代確診，雖然「不希望看到台灣也採用相同方式」，但確診人數真的超過PCR檢驗量時，不排除「快篩陽取代確診」的方式。

速盤點專線量能

國民黨立委林為洲，疫情嚴峻恐壓迫急診量能，擔憂重症難以得到妥善照顧。石崇良回應，針對PCR篩檢人潮塞爆急診室，已呼籲地方政府廣設篩檢站，並已有113家的專責醫院進行防疫門診，盼能藉此不壓縮到急診或重症病患的需求。

林為洲指出，指揮中心建議確診患者就醫前，應撥打專線進行諮詢，但許多患者卻遇到防疫專線一個小時打不通的狀況，「光打電話諮詢都打不通了，何況是到醫院進行救治」，建議政府儘速盤點相關量能，並補足人力，「至少先讓電話可以通」。石崇良承諾會五天內提出相關計畫到委員會。

衛生局人手不足

黃秀芳說，中央地方通報系統出現落差，曾接獲民眾陳情說，4月27日得知PCR陽性結果，但到了28日衛生所才通知說，「從29日開始隔離」，其中出現時間的落差，隔離期究竟從什麼時候算起，讓民眾手足無措。

石崇良回應表示，「真正開始的居隔日是以檢驗日為準」，即從得知PCR陽性的那天開始起算，而非用衛生局通知的日期。他坦言，這一陣子衛生局也很忙，有調派其他局處人手的狀況，但這些人過去並非長期的疫調人員，所以才出現這樣的狀況，未來會慢慢改善。

他提醒，可下載社交距離App，民眾接獲陽性通知後，可以自行進行通報，就會發居隔單給民眾。黃秀芳馬上反駁表示，「可是那個很多人不會寫啊」，如一些科技弱勢的年長者，所以還是需要協助，這些人只能求助於專線，但專線卻都又打不通，盼能補救「專線遲遲打不通」的狀況。

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新冠肺炎 民進黨 石崇良

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