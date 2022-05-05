快訊

快篩上路一周已售出1500萬劑 擬採早中晚分開賣

血戰馬立波？俄軍「停火又開火」與歐盟石油制裁

新增67例中症、6例重症 20多歲男腦傷「中轉重症」亡

文山區將設PCR車來速 北市公費量能擴充至1萬人

中央社 / 台北5日電
台北市4日啟動北士科快篩陽急門診「車來速」，民眾可自行攜帶檢體，開車、騎車或步行前往北士科「快篩陽急門診」現場做PCR採檢。醫護人員一一逐車講解。 聯合報記者蘇健忠／攝影
台北市4日啟動北士科快篩陽急門診「車來速」，民眾可自行攜帶檢體，開車、騎車或步行前往北士科「快篩陽急門診」現場做PCR採檢。醫護人員一一逐車講解。 聯合報記者蘇健忠／攝影

疫情嚴峻，台北市政府目前共設置11處公費PCR篩檢站供快篩陽性者採檢，副市長黃珊珊今天說，正規劃在文山區設車來速採檢站，量能近期將擴充至1萬人。

台北市長柯文哲上午赴市議會專案報告並備質詢，國民黨議員張斯綱詢問，除了北士科COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽車來速篩檢站外，是否有規劃設立其他車來速篩檢站。

台北市副市長黃珊珊回應，目前規劃在北區、南區各設一站，北區在士北科，南區正在文山區選址，但仍要配合醫院的量能。

國民黨議員徐弘庭詢問快篩劑採購狀況，黃珊珊說，衛生局已經買了49萬劑，教育局準備再買100萬劑，都在陸續到貨中，產發局、消防局也在買，都是向共同供應契約中的廠商採購。

國民黨議員王鴻薇質疑，各大醫院急診室已經擠滿來PCR的民眾，聯合醫院忠孝院區急診室外還有躺在病床上的民眾及小朋友在排隊，彷彿之前的香港與現在的上海，醫療體系是否處於崩潰邊緣。

柯文哲回應，為了舒緩急診壓力，昨天已經啟動11處提供快篩陽性者公費PCR的防疫急門診，先觀察1、2天，但新增確診數還在上升，各採檢站陽性率超過7成，今天會開始要求各家醫院的作業容量上升，才能分流讓急診壓力下降。

社民黨議員苗博雅指出，台北市現在快篩陽PCR站量能是6000人，應再擴增站點，避免讓民眾跑到急診去要求篩檢，且要落實快篩陽才能PCR。

黃珊珊說明，快篩陽PCR站量能將在近期增至1萬人，目前8成以上民眾是快篩陽性才去採檢，其餘則會說忘了帶檢體，但醫師評估後仍會幫忙採檢。

此外，國中教育會考將在21日登場，新黨議員潘懷宗表示，教育局仍未公布確診、居家隔離學生怎麼考試。

教育局長曾燦金回應，現在共有2301名學生正在居隔，具體應試規定還要等教育部與疾管署協調後公布，但台北市已經有建議，讓居隔、居檢者可以用備用試場應考，每間比照統測安排9名考生，確診者則安排補考。

新冠肺炎 北市 黃珊珊

延伸閱讀

議員質疑北農相關承銷商沒有快篩 黃珊珊：中間有誤會

疫情燒柯文哲曝最後一步 防疫急門診轉上呼吸道急門診

快篩陰才能進場 黃珊珊：北農已有10人快篩陽性

快篩試劑短缺 黃珊珊：居隔者一定收得到2劑快篩

相關新聞

快篩上路一周已售出1500萬劑 擬採早中晚分開賣

國內快篩實名制上路滿一周，全台各地民眾為買快篩得苦苦排隊，一天下來撲空多家藥局。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，快篩實...

QA整理包／收不到簡訊？不填會被罰嗎？ 確診自主回報系統疑難一次解決

新冠疫情逐漸嚴峻，本土個案已破2萬例，指揮中心自5月1日起啟動「確診個案自主回報疫調系統」，提供確診者一次性網址填寫資料，以掌握密切接觸者資訊。防疫新制上路，「聯合新聞網」整理出確診者該如何因應及自主回報詳細流程，替你一一解惑。

台大醫曝與同事暖心對話 一句「確診孕婦都交給我」惹眾人淚

隨著本土確診人數持續飆升，許多醫護人員也紛紛中鏢。台大醫院一名婦產科同仁卻樂觀看待，表示「如果我中了，確診孕婦都交給我處理」，她無私奉獻的精神令眾網友為之動容。

高登生醫棄標快篩「1700多萬劑缺口」中央持續徵求補足

新冠肺炎疫情升溫，快篩試劑需求居高不下，指揮中心急向22家廠商採購快篩試劑，遭爆出廠商「高登環球生醫公司」前身為小吃店，...

診所協助PCR採檢 指揮中心明公布地圖

民進黨昨召開中常會，但傳出兼任黨主席的蔡英文總統對於近期民眾買不到快篩試劑民怨四起而震怒，更對行政部門有微詞。指揮中心指...

嘉市長黃敏惠呼籲中央 第一線服務人員應配發快篩試劑

Omicron疫情快速延燒，5月4日本土確診人數高達2萬8420人，且持續攀升當中。嘉義市政府指出第一線服務人員如警察、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。