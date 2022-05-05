文山區將設PCR車來速 北市公費量能擴充至1萬人

疫情嚴峻，台北市政府目前共設置11處公費PCR篩檢站供快篩陽性者採檢，副市長黃珊珊今天說，正規劃在文山區設車來速採檢站，量能近期將擴充至1萬人。

台北市長柯文哲上午赴市議會專案報告並備質詢，國民黨議員張斯綱詢問，除了北士科COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽車來速篩檢站外，是否有規劃設立其他車來速篩檢站。

台北市副市長黃珊珊回應，目前規劃在北區、南區各設一站，北區在士北科，南區正在文山區選址，但仍要配合醫院的量能。

國民黨議員徐弘庭詢問快篩劑採購狀況，黃珊珊說，衛生局已經買了49萬劑，教育局準備再買100萬劑，都在陸續到貨中，產發局、消防局也在買，都是向共同供應契約中的廠商採購。

國民黨議員王鴻薇質疑，各大醫院急診室已經擠滿來PCR的民眾，聯合醫院忠孝院區急診室外還有躺在病床上的民眾及小朋友在排隊，彷彿之前的香港與現在的上海，醫療體系是否處於崩潰邊緣。

柯文哲回應，為了舒緩急診壓力，昨天已經啟動11處提供快篩陽性者公費PCR的防疫急門診，先觀察1、2天，但新增確診數還在上升，各採檢站陽性率超過7成，今天會開始要求各家醫院的作業容量上升，才能分流讓急診壓力下降。

社民黨議員苗博雅指出，台北市現在快篩陽PCR站量能是6000人，應再擴增站點，避免讓民眾跑到急診去要求篩檢，且要落實快篩陽才能PCR。

黃珊珊說明，快篩陽PCR站量能將在近期增至1萬人，目前8成以上民眾是快篩陽性才去採檢，其餘則會說忘了帶檢體，但醫師評估後仍會幫忙採檢。

此外，國中教育會考將在21日登場，新黨議員潘懷宗表示，教育局仍未公布確診、居家隔離學生怎麼考試。

教育局長曾燦金回應，現在共有2301名學生正在居隔，具體應試規定還要等教育部與疾管署協調後公布，但台北市已經有建議，讓居隔、居檢者可以用備用試場應考，每間比照統測安排9名考生，確診者則安排補考。

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