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1922防疫專線吃緊 國防部調派250人支援北北桃基

中央社 / 台北5日電
國軍弟兄將支援1922防疫專線接聽工作。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
國軍弟兄將支援1922防疫專線接聽工作。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

國防部今天在行政院會後記者會表示，已經同意台北市、新北市、基隆市和桃園市的人力支援需求，明天起將調派250人支援1922防疫專線接聽工作。

本土疫情急遽升溫，1922防疫專線時常呈現滿線狀態，國防部次長李宗孝今天出席政院會後記者會時表示，依照國軍災防兵力申請規定，同意北北基桃人力申請，將派出250人投入地方協助接聽1922專線。

李宗孝指出，今天現勘後，最快明天就可以上線，到北北基桃的衛生局支援。

至於支援人力的標準，李宗孝說，地方政府希望符合「大專以上、口齒清晰、EQ良好」等條件，而國防部也會兼顧戰備與防疫原則下檢討人力，先動員候補幹部，有不足的地方，將扣除教勤召的後備部隊，及後勤支援單位。

他表示，如果還有不足，才會動員戰備部隊的戰鬥支援單位，這次的人力支援對戰備工作沒有影響。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時補充，行政院長蘇貞昌感謝國防部的人力支援，而250人上線支援應該不至於對整體戰力有影響，國防部會妥為規劃。

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