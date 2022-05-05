QA整理包／收不到簡訊？不填會被罰嗎？ 確診自主回報系統疑難一次解決

新冠疫情逐漸嚴峻，本土個案已破2萬例，指揮中心自5月1日起啟動「確診個案自主回報疫調系統」，提供確診者一次性網址填寫資料，以掌握密切接觸者資訊。防疫新制上路，「聯合新聞網」整理出確診者該如何因應及自主回報詳細流程，替你一一解惑。

Q1：自主回報疫調系統是什麼？

因應國內本土疫情升溫，為避免各縣市疫調的人力調度困難，即日起改為確診者自行填寫「確診個案自主回報疫調系統」主動回報密切接觸者資料，包含個人基本資料、檢驗日期、密切接觸者及身體狀況調查。

Q2：確診後該怎麼獲得系統？

若民眾PCR檢測為陽性，疾管署會根據民眾在篩檢站填寫的手機號碼，發送簡訊，通知填寫確診個案自主回報系統。

確診個案自主回報疫調系統說明。圖／市府提供

Q3：該怎麼確認是不是疾管署發的簡訊？會不會是詐騙？

PCR篩檢結果為陽性後，疾管署會利用手機傳簡訊通知，收到簡訊後，請務必留意以下3項資訊，以免受騙。簡訊顯示門號為「0911-514-588」、簡訊內容為「您為COVID-19確診個案，請前往自主回報系統網站並核對個人資料後，主動回報密切接觸者資料，並通知您工作或就學的聯絡窗口⋯」、確診個案自主回報疫調系統網址開頭：https: //bbs.cdc.gov.tw/。

Q4：需要填寫哪些資料？ 多久內要回報？

點選網址後進入確診個案自主回報疫調系統後，首先輸入身分證號碼／居留證號碼後六碼，確認隱碼的基本資料是否與本人相符，接著詳細閱讀「法源依據暨個人資料蒐集告知事項」，按下「已詳閱且同意提供資料處」，並觀察是否有警示症狀，若有相關症狀，請立即聯繫119、衛生局人員。

指揮中心表示，5月1日啟動「確診個案自主回報疫調系統」。圖／指揮中心提供

完成後再勾選您是否為孕婦、有接受血液透析、65歲以上且獨居，3個選項可複選，若沒有可跳過繼續填答。下一步是回想密切接觸者，發病前兩日至您被隔離日的「可傳染期」期間，曾共同居住、工作或就學的人。

指揮中心表示，５月１日啟動「確診個案自主回報疫調系統」。圖／指揮中心提供 指揮中心表示，５月１日啟動「確診個案自主回報疫調系統」。圖／指揮中心提供

最後填寫基本資料，包含本人手機號碼、居住地址、職業或身分別、目前工作或就學的公司／學校，若確診者無法填寫或為未成年人，請填寫訊息代收人或法定代理人聯絡資料。

指揮中心表示，５月１日啟動「確診個案自主回報疫調系統」。圖／指揮中心提供

指揮中心表示，確診者收到簡訊後，請在24小時內完成回報，以利疫調進行。

Q5：確診沒收到簡訊怎麼辦？

指揮中心表示，若當天沒收到簡訊通知，可登入「健康存摺」後，查看PCR檢測結果，若為陽性個案，可直接點選「COVID-19確診個案自主回報系統」連結，前往填寫資料。

若有民眾因健保資料太舊，且採檢時留下的電話有誤，可能會導致收不到簡訊，可拿起健保卡透過讀卡機進入衛服部健保署網頁，即可更新電話、住址等資料。

指揮中心表示，請採檢機構協助提醒民眾確認手機號碼，並於篩檢時，主動更新手機號碼，以利確診時，及時收到簡訊及進行自主回報。

圖／指揮中心

Q6：收到簡訊不填會有罰則嗎？

依據傳染病防治法第43條第2項，確診民眾收到簡訊後，若未按規定填寫疫調單，或是提供錯假資訊，可依照傳染病防治法第67條第1項第3款，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

Q7：進入填報網站卻出現「已填過」？

指揮中心表示，身分使用一次性是為了資安考量，若是自行在網頁打上網址登入，就會出現類似狀況，提醒民眾應使用簡訊所收到的網址填寫，請勿自行填網址。

商品推薦