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北市兒童疫苗首日 議員盼柯文哲拍片說明哪個疫苗好

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
議員李明賢建議台北市長柯文哲拍影片說明哪個疫苗比較好，讓家長可以有選擇，別讓家長承擔風險。記者鍾維軒／攝影
議員李明賢建議台北市長柯文哲拍影片說明哪個疫苗比較好，讓家長可以有選擇，別讓家長承擔風險。記者鍾維軒／攝影

台北市今天施打兒童Covid-19疫苗，第一階段意願調查原本有46%，到第二階段剩下33%，今天信義國小更只有22%有意願。

有議員今天質詢時指出，北市府應該要說明莫德納和BNT的優劣，讓家長去判斷，不能把風險都轉嫁給家長承擔，學童和家長討論時都擔心得哭出來，盼市長柯文哲可以拍影片向家長說明莫德納或BNT哪個疫苗比較好。

李明賢表示，今天是第一天施打莫德納兒童疫苗，小學生在學校都會討論，甚至有家長投訴，小孩因為擔心染疫或疫苗物作用強都在哭。

他認為無論是BNT或莫德納，都不該讓家長承擔風險，應該要提供充足的資訊讓家長判斷，也建議柯文哲可以拍影片說明哪個疫苗安全，不要整天和中央鬥嘴。

副市長蔡炳坤透露，第一階段的意願調查有46%，第二階段僅剩33%，而信義國小更只有22%，不過市府會尊重家長意願，也會在11家醫療院所開設特別門診，如果沒有在學校接種，也可以去醫院施打兒童疫苗。

柯文哲也說，現階段打疫苗就是利大於弊，李明賢則反問「所以無論什麼疫苗都該打嗎？」，柯說「要選可以打BNT，但現在只有莫德納」，還強調2種疫苗不能混打。

李明賢追問「莫德納跟BNT哪個好？」，柯文哲回應「BNT是專門針對兒童設計的疫苗，莫德納是打半劑，沒魚蝦也好，不會差太多，有就先打」。

新冠肺炎 柯文哲 新冠疫苗

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