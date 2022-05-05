快訊

快篩上路一周已售出1500萬劑 擬採早中晚分開賣

血戰馬立波？俄軍「停火又開火」與歐盟石油制裁

新增67例中症、6例重症 20多歲男腦傷「中轉重症」亡

台大醫曝與同事暖心對話 一句「確診孕婦都交給我」惹眾人淚

聯合新聞網 / 綜合報導
台大醫師施景中分享疫情下醫護人員的暖心對話，引網動容。示意圖。記者許正宏／攝影
台大醫師施景中分享疫情下醫護人員的暖心對話，引網動容。示意圖。記者許正宏／攝影

隨著本土確診人數持續飆升，許多醫護人員也紛紛中鏢。台大醫院一名婦產科同仁卻樂觀看待，表示「如果我中了，確診孕婦都交給我處理」，她無私奉獻的精神令眾網友為之動容。

台大醫院婦產科醫師施景中昨（4）日於個人臉書發文，分享最近與醫院同事的一段對話。他指出，確診COVID-19的孕婦愈來愈多，一名同事替許多確診孕婦接生後，神情略顯疲憊，他上前關心，對方卻說，「如果我中了，我就乾脆住進負壓隔離病房（兼產房及手術室），所有確診的孕婦都交給我處理就好，連厚重的防護裝備都可以免了。」此回應讓施景中頗受感動，「雖然她平常很愛搞笑，但她這樣說我還是感動了一下」。

對於醫護人員的付出，網友們紛紛留言表示感謝，「這種特別時期，真的太感謝您們」、「非常敬佩第一線醫護人員，辛苦了」、「好偉大的一段話」、「願所有醫護人員都平安健康」、「有您們真好，暖心又感動，感恩！」、「眼睛濕濕的，心暖暖的」、「鼻頭真的酸了一下，好感動」。

不過，也有網友人認真討論此作法的可行性，「雖然毫無疑問地看到很多感謝，但還是覺得一個體系不能只依賴聖人的無私付出」、「如果真的不幸中獎了，希望她可以好好休息」、「她的想法是可以的嗎？」施景中對此回應，是否可行要由醫院感染控制室決定，但他也保證，「我們不會交給她一個人的，放心」。

新冠肺炎 醫護人員 孕婦 施景中

延伸閱讀

75歲輕症婦人突病危 醫師無奈嘆：病情難預測且病房有限

日增萬例將持續至三成人口染疫 醫警告：死亡率取決兩大因素

接觸確診者何時才要快篩？羅一鈞曝掌握「轉陽這時間」篩檢最準確

AZ「最棒副作用」曝光 台大醫讚：原來還可以助孕

相關新聞

快篩上路一周已售出1500萬劑 擬採早中晚分開賣

國內快篩實名制上路滿一周，全台各地民眾為買快篩得苦苦排隊，一天下來撲空多家藥局。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，快篩實...

QA整理包／收不到簡訊？不填會被罰嗎？ 確診自主回報系統疑難一次解決

新冠疫情逐漸嚴峻，本土個案已破2萬例，指揮中心自5月1日起啟動「確診個案自主回報疫調系統」，提供確診者一次性網址填寫資料，以掌握密切接觸者資訊。防疫新制上路，「聯合新聞網」整理出確診者該如何因應及自主回報詳細流程，替你一一解惑。

台大醫曝與同事暖心對話 一句「確診孕婦都交給我」惹眾人淚

隨著本土確診人數持續飆升，許多醫護人員也紛紛中鏢。台大醫院一名婦產科同仁卻樂觀看待，表示「如果我中了，確診孕婦都交給我處理」，她無私奉獻的精神令眾網友為之動容。

高登生醫棄標快篩「1700多萬劑缺口」中央持續徵求補足

新冠肺炎疫情升溫，快篩試劑需求居高不下，指揮中心急向22家廠商採購快篩試劑，遭爆出廠商「高登環球生醫公司」前身為小吃店，...

診所協助PCR採檢 指揮中心明公布地圖

民進黨昨召開中常會，但傳出兼任黨主席的蔡英文總統對於近期民眾買不到快篩試劑民怨四起而震怒，更對行政部門有微詞。指揮中心指...

嘉市長黃敏惠呼籲中央 第一線服務人員應配發快篩試劑

Omicron疫情快速延燒，5月4日本土確診人數高達2萬8420人，且持續攀升當中。嘉義市政府指出第一線服務人員如警察、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。