台大醫曝與同事暖心對話 一句「確診孕婦都交給我」惹眾人淚

隨著本土確診人數持續飆升，許多醫護人員也紛紛中鏢。台大醫院一名婦產科同仁卻樂觀看待，表示「如果我中了，確診孕婦都交給我處理」，她無私奉獻的精神令眾網友為之動容。

台大醫院婦產科醫師施景中昨（4）日於個人臉書發文，分享最近與醫院同事的一段對話。他指出，確診COVID-19的孕婦愈來愈多，一名同事替許多確診孕婦接生後，神情略顯疲憊，他上前關心，對方卻說，「如果我中了，我就乾脆住進負壓隔離病房（兼產房及手術室），所有確診的孕婦都交給我處理就好，連厚重的防護裝備都可以免了。」此回應讓施景中頗受感動，「雖然她平常很愛搞笑，但她這樣說我還是感動了一下」。

對於醫護人員的付出，網友們紛紛留言表示感謝，「這種特別時期，真的太感謝您們」、「非常敬佩第一線醫護人員，辛苦了」、「好偉大的一段話」、「願所有醫護人員都平安健康」、「有您們真好，暖心又感動，感恩！」、「眼睛濕濕的，心暖暖的」、「鼻頭真的酸了一下，好感動」。

不過，也有網友人認真討論此作法的可行性，「雖然毫無疑問地看到很多感謝，但還是覺得一個體系不能只依賴聖人的無私付出」、「如果真的不幸中獎了，希望她可以好好休息」、「她的想法是可以的嗎？」施景中對此回應，是否可行要由醫院感染控制室決定，但他也保證，「我們不會交給她一個人的，放心」。

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