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「麥當勞蒸不出鼎泰豐籠包」醫：莫德納和BNT都不考慮讓孩子施打

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為台南兒童疫苗施打情形。記者謝進盛／攝影
圖為台南兒童疫苗施打情形。記者謝進盛／攝影

國內兒童新冠疫苗在2日起陸續開打，中國醫藥大學心臟血管科醫師楊智鈞日前在臉書表態，包括莫德納和BNT，「目前都不考慮讓孩子施打」。他並以要麥當勞蒸小籠包為喻，讓一般民眾理解「信使RNA」如何進入免疫細胞、讓免疫細胞製造抗原出來的過程。

中央開放6至11歲的學童接種莫德納疫苗，高雄市、桃園市在5月2日搶先開打，新北市3日開打，台北市、宜蘭縣也在5日與9日開打，輝瑞BNT兒童疫苗預估最快在6月初加入讓11歲前的學童接種行列。

但心臟外科醫師楊智鈞早在四月底即於臉書上PO文表態：「不只是莫德納疫苗、而是包括BNT在內所有的mRNA疫苗，我目前都不考慮讓孩子施打」。

他解釋，mRNA疫苗是一種新的疫苗開發技術，首次實驗成功的疫苗就立即投入實戰，它的原理是送一段人造「信使RNA」進入免疫細胞、讓免疫細胞製造抗原出來。「打個比方，就像是你把菜單、餃子皮、豬肉餡丟給麥當勞，叫他蒸小籠包出來。」

他說，因為mRNA不會改變細胞原本的DNA結構。就好像麥當勞若出小籠包蒸著蒸著，「不會哪天整個突變成鼎泰豐一樣」。但若考慮到幼兒的免疫系統正處於發展的狀態，在不成熟的骨髓幹細胞也很旺盛的情況下，人造的mRNA會不會有機會進入幹細胞？會不會改變兒童的免疫系統，這就是要再考慮的點了。

同樣育有小孩的楊智鈞認為，選擇要不要打疫苗的前提應是「先講求不傷身體、再講求效果」。他更說：「比起『做些什麼』，『不做什麼』需要更大的勇氣」。

該文貼出後，引起網友熱議，有網友甚至在留言區PO出「兒科醫學會鼓勵接種聲明書」，請楊智鈞身為KOL(Key Opinion Leader，關鍵意見領袖)，應謹慎發言。楊智鈞則回覆留言：「我算是少數自己有孩子、然後在文章中明確表達我要怎麼做的醫師了。相較於其他醫師多數選擇打安全牌，我真是不聰明啊（傷腦筋呢）」，並表示：「沒有下指導棋叫別人怎麼做，我只是表達自己的想法與目前的決定罷了。難道，我決定不讓我自己的孩子打哪一種疫苗，還得向你道歉不成。」

楊智鈞隨後在留言區再三強調自己不是反疫苗，自己在很早的時候已將三劑全打完。他並於5月時再度留言說：「真要打的話，寧可打副作用少的BNT。這邏輯有點像『吃香灰』。香灰吃多了，頂多拉肚子罷了。而如果還因此獲得那麼一點九天玄女之力，也算賺到」。

有網友也覆議楊智鈞的說法，認為現行兒童疫苗美其名為疫苗，其實就像是一種實驗試劑一樣，重點還是在提高小孩的先天免疫力。

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