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沈富雄轟陳時中把自己搞砸 點2決策改變是「今日之亂」

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情嚴重，PCR採檢民眾塞爆醫院急診。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
疫情嚴重，PCR採檢民眾塞爆醫院急診。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

本土疫情延燒，5日單日突破2萬例，新增確診數暴增也造成醫療量能面臨崩潰，指揮中心指揮官指出，現在國內疫情正從清零走向與病毒共存之路，希望在一定疫情範圍內變成流感，對此醫生出生的前立委沈富雄轟：「陳時中把自己搞砸了，把天下搞亂了」。

沈富雄在臉書發文先是轟「陳時中把自己搞砸了，把天下搞亂了」，他整理了與「病毒共存」該有的態度，像是這個病該得了好，還是不得好，他認為都好，順其自然，但要留意千分之四的中症和萬分之四的重症風險。

對周遭剛確診的人不要歧視，也不要大驚小怪，如果是自己確診，沒有症狀的話就照常上班或上課，有輕微症狀就在家休息，症狀不退要就醫，不要到處嚷嚷。

至於確診要不要通報，沈富雄認為，通不通報已經不重要，每日確診數明顯低報，也僅供參考而已，大家擔心的要不要快篩，沈富雄說，有症狀，懷疑自己恐得病，而且擔心是千分之四風險的人才要快篩，先萬不要跟著起鬨，傻傻排隊搶快篩。

另外沈富雄表示，公司行號、機關團體應該停止叫員工快篩呈陰性為上班條件。每天確診數除以23等於每百萬人口確診數，這個數字達到5000以前(約12萬人)，很難翻轉向下，而且過早翻轉，疫情就沒完沒了。

沈富雄批，中央已經不認真「隔離」了，「3＋4」或「以篩代隔」就是這個意思。今日之亂來自「快篩」，及「3＋4」，這兩項變更是為了解基層因「隔離」工作量暴增之困，沒想到越改越亂，完全是人謀不臧，而非病毒之過「但願國人鎮靜以對，勿隨陳時中起舞」。

新冠肺炎

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