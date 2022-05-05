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快篩陽=確診？台大醫秀真實準確數據：與理想中差很大

聯合新聞網 / 綜合報導
李建璋指出在真實情況的數據顯示下，目前由政府配送、實名制下購得的羅氏快篩，靈敏度僅有72.5%。報系資料照
李建璋指出在真實情況的數據顯示下，目前由政府配送、實名制下購得的羅氏快篩，靈敏度僅有72.5%。報系資料照

台大醫院急診醫學部臨床副教授、哈佛大學藥物流行病學博士李建璋，2日於臉書以標題「快篩正確性的真相」PO文秀出家用快篩試劑的準確度，籲請中央若將快篩陽性視同確診，可能會有判定上的風險存在。

本土疫情延燒，為減輕醫院急診執行PCR的採檢人力，包括台北市長柯文哲新北市長侯友宜日前皆大力呼籲政府應將快篩陽性視同確診。原本持反對態度的指揮中心指揮官陳時中在3日也鬆口表示，第一波適用對象鎖定居家隔離、檢疫者，經醫師審核為陽性即可認定確診，「這個方向已確定。」

但李建璋秀出包括目前民眾能購得的羅氏及亞培居家快篩試劑，由食藥署公布的準確度理想數據，與真實情況的醫學文獻數據相比，發現仍有明顯的落差。

他指出在真實情況的數據顯示下，目前由政府配送、實名制下購得的羅氏快篩，靈敏度僅有72.5%，而一般自費可購得的亞培快篩試劑更低，靈敏度僅有71.8%；意即約有30%的機率會呈現「假陰性」。但食藥署公布的數據則顯示，羅氏快篩的靈敏度有86.4%，亞培快篩試劑更高，有98.1%。

李建璋指出一般自費可購得的亞培快篩試劑更低，靈敏度僅有71.8%；意即約有30%的機率會呈現「假陰性」。讀者提供
李建璋指出一般自費可購得的亞培快篩試劑更低，靈敏度僅有71.8%；意即約有30%的機率會呈現「假陰性」。讀者提供

李建璋更指出，最近一個大規模的研究統計，在快篩臨床試驗的數據顯示上更為驚人，在測試結果的顯示下，靈敏度更下降至40%到70%之間；意即每10個感染COVID的病患，使用快篩檢驗會遺漏3名、甚至到6名病患，這些遺漏的病患一大部分也是具有感染性的。

李建璋因此在臉書呼籲：「所以，從此以後請不要再說，快篩的正確率有90%以上」。

他指出，從衛福部公布的資訊顯示，台灣買得到的這些快篩試劑，準確率高達90%以上，但若詳查醫學頂級期刊文獻，「看到的結果又是另外的風景」，「靈敏度普遍會下降10%以上」，讓他不禁質疑：「是不是廠商送給食藥署的資料誇大正確性呢？到底誰是對的？」

李建璋也說，其實兩者皆是正確的答案。但食藥署要求的考試就像是模擬考，而醫學文獻的結果則會以真正指考的要求公布數據。他說：「真實世界病人的病毒量、檢體的品質差異很大，快篩試劑在真實的情境中的正確性不可能如實驗室一樣」。

他認為，只有必須在接觸感染後的5天、有症狀、且病毒量高 (CT值低於30以下)的病患，才有可能把靈敏度拉到80%以上。

李建璋於文末並提醒民眾四項使用快篩試劑時應注意的事項：

1. 有症狀有和接觸史的民眾，即使快篩陰性，也應該使用PCR確認。

2. 一些機構(例如醫院)或是大型集會如果要使用快篩來管制進出，建議進行兩次快篩，減少假陰性的比例。

3.急診的使用原則是症狀的嚴重度，不是快篩的陰陽性，快篩陰性症狀嚴重可以來急診，快篩陽性沒有症狀，應該到門診。

4.政府要和醫學中心合約，定期做真實世界的臨床試驗，並且公佈數據，靈敏度小於70%的廠商，應該退出市場。

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