快篩陽=確診？台大醫秀真實準確數據：與理想中差很大

台大醫院急診醫學部臨床副教授、哈佛大學藥物流行病學博士李建璋，2日於臉書以標題「快篩正確性的真相」PO文秀出家用快篩試劑的準確度，籲請中央若將快篩陽性視同確診，可能會有判定上的風險存在。

本土疫情延燒，為減輕醫院急診執行PCR的採檢人力，包括台北市長柯文哲、新北市長侯友宜日前皆大力呼籲政府應將快篩陽性視同確診。原本持反對態度的指揮中心指揮官陳時中在3日也鬆口表示，第一波適用對象鎖定居家隔離、檢疫者，經醫師審核為陽性即可認定確診，「這個方向已確定。」

但李建璋秀出包括目前民眾能購得的羅氏及亞培居家快篩試劑，由食藥署公布的準確度理想數據，與真實情況的醫學文獻數據相比，發現仍有明顯的落差。

他指出在真實情況的數據顯示下，目前由政府配送、實名制下購得的羅氏快篩，靈敏度僅有72.5%，而一般自費可購得的亞培快篩試劑更低，靈敏度僅有71.8%；意即約有30%的機率會呈現「假陰性」。但食藥署公布的數據則顯示，羅氏快篩的靈敏度有86.4%，亞培快篩試劑更高，有98.1%。

李建璋指出一般自費可購得的亞培快篩試劑更低，靈敏度僅有71.8%；意即約有30%的機率會呈現「假陰性」。讀者提供

李建璋更指出，最近一個大規模的研究統計，在快篩臨床試驗的數據顯示上更為驚人，在測試結果的顯示下，靈敏度更下降至40%到70%之間；意即每10個感染COVID的病患，使用快篩檢驗會遺漏3名、甚至到6名病患，這些遺漏的病患一大部分也是具有感染性的。

李建璋因此在臉書呼籲：「所以，從此以後請不要再說，快篩的正確率有90%以上」。

他指出，從衛福部公布的資訊顯示，台灣買得到的這些快篩試劑，準確率高達90%以上，但若詳查醫學頂級期刊文獻，「看到的結果又是另外的風景」，「靈敏度普遍會下降10%以上」，讓他不禁質疑：「是不是廠商送給食藥署的資料誇大正確性呢？到底誰是對的？」

李建璋也說，其實兩者皆是正確的答案。但食藥署要求的考試就像是模擬考，而醫學文獻的結果則會以真正指考的要求公布數據。他說：「真實世界病人的病毒量、檢體的品質差異很大，快篩試劑在真實的情境中的正確性不可能如實驗室一樣」。

他認為，只有必須在接觸感染後的5天、有症狀、且病毒量高 (CT值低於30以下)的病患，才有可能把靈敏度拉到80%以上。

李建璋於文末並提醒民眾四項使用快篩試劑時應注意的事項：

1. 有症狀有和接觸史的民眾，即使快篩陰性，也應該使用PCR確認。

2. 一些機構(例如醫院)或是大型集會如果要使用快篩來管制進出，建議進行兩次快篩，減少假陰性的比例。

3.急診的使用原則是症狀的嚴重度，不是快篩的陰陽性，快篩陰性症狀嚴重可以來急診，快篩陽性沒有症狀，應該到門診。

4.政府要和醫學中心合約，定期做真實世界的臨床試驗，並且公佈數據，靈敏度小於70%的廠商，應該退出市場。

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